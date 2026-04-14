0 800 307 555
ру
Можно ли отказаться от наследства

30
В Украине наследник имеет право как принять наследство, так и официально отказаться от него. Однако такая процедура четко регламентирована законодательством и предусматривает ряд условий, сроков и ограничений, которые важно учитывать, чтобы отказ был действителен.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Сроки и общие правила отказа

Наследник, независимо от того, определен ли он в завещании или относится к наследованию по закону, может отказаться от наследства в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется с момента открытия наследства или с даты государственной регистрации смерти в предусмотренных законом случаях.
Отказ от наследства окончательный и безусловный — он не может содержать оговорок или дополнительных условий.
В то же время, закон разрешает отозвать уже поданный отказ, но только в пределах срока, установленного для принятия наследства.

Отказ в пользу другого лица

Законодательство предусматривает возможность отказа от наследства в пользу другого наследника, однако круг таких лиц ограничен.
В частности:
  • наследник по завещанию может отказаться в пользу другого наследника по тому же завещанию;
  • если есть назначенный наследник, отказ возможен только в его пользу;
  • наследник по закону может передать свою долю любому другому наследнику по закону, независимо от очереди.
В то же время не допускается отказ в пользу лиц, лишенных права наследования, а также отказополучателей, поскольку они не являются наследниками в понимании закона.

Как подать заявление об отказе

Отказ оформляется путем подачи письменного заявления нотариуса лично наследником. Представители по доверенности не могут подать такое заявление от имени лица.
Подать заявление можно:
  • лично у нотариуса — в этом случае удостоверение подписи не требуется;
  • по почте или через электронные средства связи с использованием квалифицированной электронной подписи.
После получения заявления нотариус открывает наследственное дело и может потребовать подтверждения подписи или личного присутствия наследника.

Особые случаи

Закон отдельно регулирует ситуации, когда наследниками являются лица с ограниченной или неполной дееспособностью:
  • лицо с ограниченной дееспособностью может отказаться только с согласия попечителя и органа опеки;
  • несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет — с согласия родителей или попечителей и органа опеки;
  • отказ от наследства, принадлежащего малолетним или недееспособным, возможен только с разрешения органа опеки.
Дополнительные нюансы и судебная практика

Наследник также может отказаться от доли в наследстве, если другой наследник отказался от своей доли в его пользу.
В некоторых случаях отказ от наследства можно обжаловать в суде. Она может быть признана недействительной, если была совершена под влиянием обмана, насилия, угроз, ошибок или других существенных обстоятельств, предусмотренных гражданским законодательством.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems