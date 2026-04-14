Можно ли отказаться от наследства

В Украине наследник имеет право как принять наследство, так и официально отказаться от него. Однако такая процедура четко регламентирована законодательством и предусматривает ряд условий, сроков и ограничений, которые важно учитывать, чтобы отказ был действителен.
Наследник, независимо от того, определен ли он в завещании или относится к наследованию по закону, может отказаться от наследства в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется с момента открытия наследства или с даты государственной регистрации смерти в предусмотренных законом случаях.
Отказ от наследства окончательный и безусловный — он не может содержать оговорок или дополнительных условий.
Наследник также может отказаться от доли в наследстве, если другой наследник отказался от своей доли в его пользу.
В некоторых случаях отказ от наследства можно обжаловать в суде. Она может быть признана недействительной, если была совершена под влиянием обмана, насилия, угроз, ошибок или других существенных обстоятельств, предусмотренных гражданским законодательством.