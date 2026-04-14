Можно ли отказаться от наследства Сегодня 20:01

Можно ли отказаться от наследства

В Украине наследник имеет право как принять наследство, так и официально отказаться от него. Однако такая процедура четко регламентирована законодательством и предусматривает ряд условий, сроков и ограничений, которые важно учитывать, чтобы отказ был действителен.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Сроки и общие правила отказа

Наследник, независимо от того, определен ли он в завещании или относится к наследованию по закону, может отказаться от наследства в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется с момента открытия наследства или с даты государственной регистрации смерти в предусмотренных законом случаях.

Отказ от наследства окончательный и безусловный — он не может содержать оговорок или дополнительных условий.

В то же время, закон разрешает отозвать уже поданный отказ, но только в пределах срока, установленного для принятия наследства.

Отказ в пользу другого лица

Законодательство предусматривает возможность отказа от наследства в пользу другого наследника, однако круг таких лиц ограничен.

В частности:

наследник по завещанию может отказаться в пользу другого наследника по тому же завещанию;

если есть назначенный наследник, отказ возможен только в его пользу;

наследник по закону может передать свою долю любому другому наследнику по закону, независимо от очереди.

В то же время не допускается отказ в пользу лиц, лишенных права наследования, а также отказополучателей, поскольку они не являются наследниками в понимании закона.

Как подать заявление об отказе

Отказ оформляется путем подачи письменного заявления нотариуса лично наследником. Представители по доверенности не могут подать такое заявление от имени лица.

Подать заявление можно:

лично у нотариуса — в этом случае удостоверение подписи не требуется;

по почте или через электронные средства связи с использованием квалифицированной электронной подписи.

После получения заявления нотариус открывает наследственное дело и может потребовать подтверждения подписи или личного присутствия наследника.

Особые случаи

Закон отдельно регулирует ситуации, когда наследниками являются лица с ограниченной или неполной дееспособностью:

лицо с ограниченной дееспособностью может отказаться только с согласия попечителя и органа опеки;

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет — с согласия родителей или попечителей и органа опеки;

отказ от наследства, принадлежащего малолетним или недееспособным, возможен только с разрешения органа опеки.

Дополнительные нюансы и судебная практика

Наследник также может отказаться от доли в наследстве, если другой наследник отказался от своей доли в его пользу.

В некоторых случаях отказ от наследства можно обжаловать в суде. Она может быть признана недействительной, если была совершена под влиянием обмана, насилия, угроз, ошибок или других существенных обстоятельств, предусмотренных гражданским законодательством.

