Какие профессии будут наиболее актуальны после завершения войны Сегодня 10:08

После войны драйверами экономики Украины станут технологии, энергетика и оборонная отрасль, Фото: magnific

После войны наиболее активно в Украине будут развиваться IT, энергетика, машиностроение и другие технологические направления.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время конференции «Образование новой Украины 2.0», сообщает «Укринформ».

Какие сферы украинской экономики будут наиболее динамично развиваться после войны

Свириденко отметила, что правительство анализирует сценарии послевоенного восстановления и определяет сектора, которые могут стать драйверами экономического развития.

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По ее словам, среди наиболее перспективных направлений — энергетика, машиностроение, IT, defense tech и другие технологические отрасли. Они уже доказали свою эффективность во время войны и имеют потенциал для развития.

«Мы смоделировали стратегию, которая может быть после завершения войны, как мы будем восстанавливаться, на какой базе, какие секторы будут более прогрессивными. Это будут энергетика, машиностроение, IT, defense tech и вообще все, что „tech“. Это те отрасли, в которых мы проявили силу при полномасштабном вторжении, где мы получили уникальный опыт, это то, что мы можем экспортировать и развиваться», — отметила Свириденко.

В то же время Свириденко призвала студентов не сосредотачиваться исключительно на прогнозах будущих профессий, а выбирать сферу деятельности в соответствии со своими интересами.

В качестве примера глава правительства привела стремительное развитие украинского оборонного сектора.

По ее словам, еще пять лет назад сложно было предусмотреть столь быстрый рост отрасли. В настоящее время в Украине работает около 900 компаний, занимающихся разработкой и производством оборонных технологий.

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«Все мечтают заглянуть в будущее через волшебный шар, чтобы определить, какие профессии будут наиболее актуальны. Мало кто представлял, например, что наш оборонный сектор за пять лет продемонстрирует такой квантовый скачок и у нас будет сегодня 900 компаний именно в этой сфере. Поэтому слушайте себя, поймите и услышьте, что вам по душе. И двигайтесь по этому пути», — сказала Свириденко.

До этого Finance.ua отмечал , что после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине заметно изменился: одни профессии стали более востребованными, тогда как спрос на другие существенно сократился. В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го на рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий, прежде всего в сфере услуг. Наибольшее снижение количества вакансий наблюдается для домработниц, таксистов, а также кандидатов без опыта работы и студентов.

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