Программирование как профессия умрет до конца года — Маск Сегодня 21:38 — Личные финансы

Илон Маск

Бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что традиционное программирование может утратить актуальность гораздо быстрее, чем ожидает рынок труда.

Что говорит Маск

В ходе внутреннего мероприятия компании xAI Илон Маск высказал мнение, что уже в ближайшее время разработчикам не придется самостоятельно писать код на языках программирования.

По его словам, системы искусственного интеллекта смогут генерировать машинный код напрямую, минуя традиционные языки программирования.

«Я думаю, что уже до конца этого года вы даже не будете заниматься кодингом. Искусственный интеллект будет просто сразу генерировать бинарный код», — заявил Маск.

По его мнению, привычное программирование может превратиться в промежуточный этап, который постепенно утратит практическое значение.

Компании уже активно используют ИИ для написания кода

Тенденцию подтверждают и данные компании Anthropic. В своем исследовании When AI Builds Itself она сообщила, что по состоянию на май 2026 года более 80% кода, попадающего в ее программные продукты, создает ИИ-модель Claude.

По данным компании, средний инженер во втором квартале 2026 года ежедневно добавляет в восемь раз больше кода, чем два года назад. Кроме того, возможности искусственного интеллекта быстро растут: Claude Opus 4.6 уже способен самостоятельно выполнять задания продолжительностью до 12 часов.

В Anthropic считают, что качество кода, созданного ИИ, уже приближается к человеческому уровню, а к концу года его объемы могут превысить вклад программистов.

Рынок труда начинает реагировать

Эксперты отмечают, что автоматизация уже оказывает влияние на IT-сектор. В 2026 году количество сокращений, связанных с внедрением искусственного интеллекта, превысило показатели всего прошлого года, а среди первых под удар попадают именно технические специалисты и разработчики.

В то же время, аналитики призывают не воспринимать прогноз Маска буквально. Большинство исследователей ожидают не исчезновение профессии программиста, а изменение ее роли. Вместо написания каждой строки кода специалисты все больше будут сосредотачиваться на постановке задач, контроле результатов и принятии технических решений.

Тем не менее, инвестиции в технологии искусственного интеллекта продолжают стремительно расти, а изменения в области разработки программного обеспечения происходят быстрее, чем прогнозировали еще несколько лет назад.

Ранее мы сообщали об эксперименте с ИИ, показавшем, какие профессии могут оказаться под угрозой из-за развития нейросетей.

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