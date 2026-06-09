Компании уже активно используют ИИ для написания кода
Тенденцию подтверждают и данные компании Anthropic. В своем исследовании When AI Builds Itself она сообщила, что по состоянию на май 2026 года более 80% кода, попадающего в ее программные продукты, создает ИИ-модель Claude.
По данным компании, средний инженер во втором квартале 2026 года ежедневно добавляет в восемь раз больше кода, чем два года назад. Кроме того, возможности искусственного интеллекта быстро растут: Claude Opus 4.6 уже способен самостоятельно выполнять задания продолжительностью до 12 часов.
В Anthropic считают, что качество кода, созданного ИИ, уже приближается к человеческому уровню, а к концу года его объемы могут превысить вклад программистов.
Эксперты отмечают, что автоматизация уже оказывает влияние на IT-сектор. В 2026 году количество сокращений, связанных с внедрением искусственного интеллекта, превысило показатели всего прошлого года, а среди первых под удар попадают именно технические специалисты и разработчики.
В то же время, аналитики призывают не воспринимать прогноз Маска буквально. Большинство исследователей ожидают не исчезновение профессии программиста, а изменение ее роли. Вместо написания каждой строки кода специалисты все больше будут сосредотачиваться на постановке задач, контроле результатов и принятии технических решений.
Тем не менее, инвестиции в технологии искусственного интеллекта продолжают стремительно расти, а изменения в области разработки программного обеспечения происходят быстрее, чем прогнозировали еще несколько лет назад.
Ранее мы сообщали об эксперименте с ИИ, показавшем, какие профессии могут оказаться под угрозой из-за развития нейросетей.