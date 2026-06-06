За год работы лишились 17% айтишников: кого увольняют чаще всего Сегодня 08:23

Каждый шестой айтовец в Украине потерял работу за год, Фото: magnific

За последний год 17% айтишников уволили работодатели. Доля уволенных несколько снизилась за год: в 2025 году она составила 19%. Как и в прошлом году, за границей доля уволенных выше, чем в Украине: 20% против 17%.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Кого увольняли в течение последнего года

Как и в прошлом году, сокращения коснулись специалистов всех тайтлов. За границей более половины уволенных составляют сеньоры (53%), в Украине их также существенная доля — 43%. Специалисты уровня Lead+ встречаются среди уволенных несколько реже, чем в выборке в целом, как в Украине, так и за рубежом.

В то же время, за год портрет уволенных несколько изменился: в Украине стали чаще увольнять специалистов уровня Lead+ (15% против 9% в 2025 году) и реже — Middle-специалистов (29% против 34% в 2025 году).

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Увольняли специалистов всех специализаций без исключения. За рубежом под сокращение чаще, чем в прошлом году, попадали UI/UX- и Product-дизайнеры.

Как и в прошлом году, увольнения происходили в компаниях всех размеров и направлений деятельности. Более половины уволенных специалистов — как в Украине, так и за рубежом — работали в продуктовых компаниях, еще около трети — в сервисных. В Украине несколько чаще, чем за границей, увольняли специалистов компании среднего размера — от 50 до 200 сотрудников.

Кого увольняли в течение последнего года, Інфографіка: Dou

Кто сейчас на бенче

На бенче сейчас находятся менее 2% айтишников — столько же было и в прошлом году. В 2023 году на бенче было больше специалистов — 4%.

Каждый второй специалист на бенче (52%) — разработчик. Еще 28% составляют QA/AQA Engineer, а DevOps/SRE — 4%. Подобная структура бенча наблюдалась и весной 2025 года.

Бенч все чаще используется, чтобы удерживать сеньоров: их доля выросла за год с 35% до 52%.

Соответственно, увеличивается и доля более опытных специалистов среди тех, кто на бенче: с 8% до 20% выросла доля тех, кто имеет 15+ лет опыта, а с 24% до 36% — тех, кто работает 6−9 лет.

Кто сейчас на бенче, Инфографика: Dou

AI уже влияет на увольнение, но пока ограничено

Чаще всего айтишников увольняли из-за оптимизации в компании (38%) и сложной финансовой ситуации (32%). Особенно часто причина «оптимизация» звучала у нетехнических специалистов: 47% против 36% среди технических. Технические специалисты чаще, чем нетехнические, теряли работу из-за завершения проекта и отказа или остановки проекта заказчиком.

В то же время, есть повод для осторожного оптимизма: по сравнению с 2025 годом как в Украине, так и за рубежом стало меньше увольнений из-за отказа или остановки проекта заказчиком.

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В общем, причины увольнений в Украине и за рубежом очень схожи. Исключение — невозможность или нежелание релоцироваться: за границей из-за этого чаще теряли работу (5% против 1% в Украине).

Влияние внедрения AI на увольнение уже фиксируется, но пока оно невелико: 5% айтишников как в Украине, так и за рубежом сообщили, что потеряли работу из-за замены их роли искусственным интеллектом.

Среди других причин увольнений айтишники называли, например: «Увольняли тех, кто открыто показывал свое недовольство задержками зарплаты», «Компанию продали, новые собственники сделали „реструктуризацию“ и уволили всех работников».

Также упоминали об увольнении без объяснения причин: «Уволили весь украинский офис без объяснения причины», «Никаких объяснений. Сообщили, что не подошел команде».

Причины увольнений, Инфографика: Dou

Предупреждала ли компания об увольнении

Для 44% уволенных специалистов это стало полной неожиданностью. За год в Украине таких случаев стало больше (с 38% до 45%).

Еще 41% респондентов сообщили, что их предупредили об увольнении через несколько дней или недель. Распространенность такой практики несколько выросла за границей (с 34% до 45% в год), но не в Украине.

Чаще увольнения без предупреждения случались в продуктовых компаниях и стартапах, реже — в аутстафинговых и сервисных, а также в очень крупных компаниях (более 1000 сотрудников).

Предупреждала ли компания об увольнении, Инфографика: Dou

Рассчитались ли при увольнении

В большинстве случаев компании полностью выполняют финансовые обязательства при увольнении. 66% айтишников в Украине и 64% за рубежом получили все причитающиеся выплаты — включая бонусы, отпускные и т. д.

В то же время, довольно часто компании выплачивали только зарплату — без бонусов или отпускных. Об этом сообщили по 27% специалистов в Украине и за границей.

Небольшая доля айтишников за границей (5%) не смогла получить даже зарплату полностью. По сравнению с прошлым годом (2%) такие случаи участились.

Выполнение финансовых обязательств при увольнении сильно зависит от размера компании. Наиболее уязвимые специалисты, работавшие в небольших (до 50 специалистов) или средних (50−200 специалистов) компаниях: среди них полный расчет получили 49% и 58% соответственно. В крупных и очень крупных компаниях этот показатель значительно выше — 77% и 80%.

Рассчитались ли при увольнении, Инфографика: Dou

Предоставили ли поддержку при увольнении

В типичном случае увольнения специалист остается без поддержки от компании — о таком опыте сообщили две трети уволенных (66%). По сравнению с 2025 годом в Украине такая практика стала более распространенной (61% против 67% в настоящее время).

В то же время часть компаний все же предоставляет поддержку:

12% уволенных айтишников получили дополнительную зарплату во время увольнения,

9% — более существенную компенсацию в размере 2−3 зарплат,

9% получили от компании помощь в поиске новой работы.

Зачастую без поддержки теряли работу интерны и миддлы — 78% и 72% соответственно. Для специалистов уровня Lead+ это случалось заметно реже — 58%. Они тоже чаще других получали ощутимую материальную поддержку — две или более дополнительные зарплаты после увольнения.

Сервисные и аутстафинговые компании чаще всего увольняют специалистов без поддержки. Продуктовые компании делают это реже других.

Украинские компании значительно чаще не предлагают поддержки после увольнения, чем международные: 72% против 55%.

Они также реже предоставляют ощутимую материальную помощь (выплачивают две или более дополнительные зарплаты или бесплатно передают технику), чем международные компании. В то же время, украинские работодатели чаще способствуют в поиске новой работы.

Предоставили ли поддержку при увольнении, Инфографика: Dou

Dou По материалам:

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