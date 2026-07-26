Сколько украинцы тратят на повседневный комфорт — исследование
Большинство украинцев, а именно 67%, регулярно тратят деньги на транспорт, кофе, перекусы и питание вне дома. В среднем такие расходы составляют 4603 грн в месяц, а 47% опрошенных уже считают их привычной частью своего бюджета.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Экономика ежедневного выбора», проведенного Kantar Украина, пишет Forbes.
Кроме расходов на повседневный комфорт, 55% украинцев регулярно тратят средства на уход за собой и развитие, 49% - на здоровье, 35% - на домашних питомцев, а 30% - на досуг.
Больше всего на небазовые категории тратят украинцы 18−29 лет — в среднем 5906 грн в месяц, что превышает средний показатель по стране.
Платными подписками пользуется 56% украинцев. Самыми популярными являются видеосервисы (33%) и музыкальные платформы (25%), а 58% пользователей тратят на них до 500 грн в месяц.
Только 18% пользователей полностью удовлетворены расходами на подписки. Остальные 82% полагают, что их можно оптимизировать. Важнейшими критериями при выборе сервисов остаются стоимость, отсутствие рекламы и стабильная работа.
На чем могут экономить украинцы
Если возникает необходимость сократить бюджет, украинцы, прежде всего, отказываются от расходов на кофе, питание вне дома и развлечения.
В то же время, расходы на здоровье и домашних любимцев остаются среди наименее склонных к сокращению.
«Повседневные расходы показывают, что люди считают необходимой частью своей жизни. Для брендов это возможность лучше понять роль своей категории в жизни потребителей», — говорит Client Partner Kantar Украина Анастасия Ямелинец.
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