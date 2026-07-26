Сколько украинцы тратят на повседневный комфорт — исследование Сегодня 08:17

67% украинцев регулярно тратят деньги на повседневный комфорт, Фото: magnific

Большинство украинцев, а именно 67%, регулярно тратят деньги на транспорт, кофе, перекусы и питание вне дома. В среднем такие расходы составляют 4603 грн в месяц, а 47% опрошенных уже считают их привычной частью своего бюджета.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Экономика ежедневного выбора», проведенного Kantar Украина, пишет Forbes.

Покупки станут еще выгоднее, если у вас карта с кешбэком. Каталог карт с условиями по ссылке.

Кроме расходов на повседневный комфорт, 55% украинцев регулярно тратят средства на уход за собой и развитие, 49% - на здоровье, 35% - на домашних питомцев, а 30% - на досуг.

Больше всего на небазовые категории тратят украинцы 18−29 лет — в среднем 5906 грн в месяц, что превышает средний показатель по стране.

Платными подписками пользуется 56% украинцев. Самыми популярными являются видеосервисы (33%) и музыкальные платформы (25%), а 58% пользователей тратят на них до 500 грн в месяц.

Инфографика: Kantar

Только 18% пользователей полностью удовлетворены расходами на подписки. Остальные 82% полагают, что их можно оптимизировать. Важнейшими критериями при выборе сервисов остаются стоимость, отсутствие рекламы и стабильная работа.

На чем могут экономить украинцы

Если возникает необходимость сократить бюджет, украинцы, прежде всего, отказываются от расходов на кофе, питание вне дома и развлечения.

В то же время, расходы на здоровье и домашних любимцев остаются среди наименее склонных к сокращению.

Инфографика: Kantar

«Повседневные расходы показывают, что люди считают необходимой частью своей жизни. Для брендов это возможность лучше понять роль своей категории в жизни потребителей», — говорит Client Partner Kantar Украина Анастасия Ямелинец.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.