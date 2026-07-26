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В обращении возросло количество наличности: каких банкнот больше всего

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В Украине стало больше наличных денег в обращении
В Украине стало больше наличных денег в обращении, Фото: magnific
На 1 июля 2026 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составляет 970,8 млрд грн. Это на 44,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем по состоянию на 1 января 2026 г. (926,3 млрд грн).
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
«Если I квартал года традиционно характеризовался изъятием наличных из обращения, то во II квартале спрос на наличность несколько оживился. Это стойкая тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью. В частности, год назад по итогам I полугодия 2025 года сумма наличных денег в обращении выросла сопоставимо (на 4,6%).

Каких банкнот и монет в обращении больше всего

В настоящее время обращении в Украине находятся:
  • 2,6 млрд банкнот на сумму 960,7 млрд грн;
  • 15,3 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,9 млрд. грн.
В среднем на одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 197 разменных и оборотных монет (на 01 января 2026 года — 64 и 193 шт. соответственно).
Наибольшую часть среди всех банкнот занимают купюры номиналом 500 грн — 25,8% от общего количества. Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 грн — всего 4,5%.
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В то же время быстрее всего росло количество банкнот номиналом 1000 грн. За первое полугодие их доля увеличилась до 20% общего количества банкнот.
По сумме доля банкнот номиналом 1000 грн по состоянию на 01 июля 2026 года превысила 55%.
Регулятор отмечает, что в мировой практике это свидетельствует о необходимости введения банкноты высшим номиналом. НБУ объявил о расширении номинального ряда национальной валюты и с 04 сентября 2026 года в наличное обращение будет введена новая банкнота номиналом 2 000 грн.
В обращении возросло количество наличности: каких банкнот больше всего
Из монет больше всего в обращении монет номиналом 1 грн, меньше — номиналом 10 грн (4,8% и 2,5% от общего количества в обращении соответственно).
Также идет постепенное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек, которое началось в октябре 2025 года. За это время из наличного обращения уже изъяли 6,5 млн. таких монет.
На разменные монеты номиналом 50 коп. сохраняется постоянный спрос, в частности, со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%.
Структура наличных денег в обращении
Структура наличных денег в обращении, Инфографика: НБУ
По материалам:
Finance.ua
НаличныеНБУ
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