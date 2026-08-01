Что изменится в Украине с 1 августа Сегодня 10:06

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С 1 августа в Украине вступает в силу ряд важных изменений. Они касаются мобилизации, бронирования работников, пенсионного стажа, социальных выплат и т. д.

Рассказываем подробнее об изменениях, которые ждут украинцев уже в этом месяце.

Мобилизация

Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток — со 2 августа по 31 октября 2026 года.

Бронирование работников от мобилизации

до 10 августа подтвердить соответствие зарплатному критерию. Правительство возобновило порядок подтверждения статуса критически важных предприятий . Чтобы сохранить его на весь установленный срок, компаниям необходимоподтвердить соответствие зарплатному критерию.

Согласно постановлению Кабмина № 862, в орган, предоставивший статус, нужно передать два документа за последний календарный месяц:

справку о размере начисленной средней зарплаты работников;

налоговый расчет (доходы, удержанные налоги и ЕСВ).

Ранее действовало правило, которым такие статусы аннулировались не позднее 1 сентября 2026 года, что создавало риски потери брони для работников.

Теперь при своевременной подаче документов до 10 августа статус и связанные с ним отсрочки сохранятся на весь первоначально определенный срок.

Учет для юношей

Молодые люди 2009 года рождения могут встать впервые на воинский учет.

С 1 августа и по 18-летие это можно сделать исключительно в ТЦК и СП по месту жительства. После достижения 18-летнего возраста юношу могут принять на учет автоматически или он может сделать это через приложение «Резерв+».

Страховой стаж

Со 2 августа меняется порядок зачисления отдельных периодов работы в страховой стаж.

Отныне при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут относиться периоды работы, за которые работодатель начислил за работника страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, подал соответствующую отчетность, но не уплатил эти взносы.

Жилищный ваучер для ВПЛ

С 1 августа 2026 года в Украине обновляется программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев лишатся права на это пособие.

Изменения призваны оптимизировать бюджетные расходы и направить средства именно тем, у кого нет альтернативного жилья.

С 1 августа права на жилищный ваучер лишатся:

ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;

— например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах; переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой «єОселя»;

льготной ипотекой «єОселя»; те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Новые правила не повлияют на переселенцев, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления в силу постановления.

Те, кто отвечает условиям программы, не имеет жилья в собственности, не участвовал в «єОселя» и зарегистрирован на временно оккупированной территории до момента оккупации, и в дальнейшем могут претендовать на государственную помощь.

Выплаты ко Дню Независимости

В августе некоторые категории украинцев получат единовременное денежное пособие ко Дню Независимости Украины . Размер выплаты будет составлять от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека.

Кому начислят выплаты:

3100 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны I группы и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания с инвалидностью I группы;

— лицам с инвалидностью в результате войны I группы и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания с инвалидностью I группы; 2900 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны II группы;

— лицам с инвалидностью в результате войны II группы; 2700 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны III группы;

— лицам с инвалидностью в результате войны III группы; 1000 гривен — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто; 650 гривен — членам семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам и мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников не женившихся второй раз боевых действий;

— членам семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам и мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников не женившихся второй раз боевых действий; 450 гривен — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, людям, которых насильно вывезли на принудительные работы, и детям партизан.

Также мы сообщали , что правительство расширило перечень категорий граждан, которым разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины в 2026 году будет начисляться автоматически.

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве с 1 августа частные маршрутки могут поднять стоимость проезда до 25 гривен.

Главной причиной повышения стала острая нехватка водителей, которая усугубилась после смены правил бронирования работников от мобилизации. На решение повлияли и другие факторы — подорожание горючего, запчастей и обслуживание транспорта.

Напомним, 15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен.

Кроме того, с 1 августа, в приложении «Киев Цифровой» и терминалах для приобретения билетов станет доступен пересадочный QR-билет. Он позволит осуществлять неограниченное количество пересадок между разными видами городского транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

Пересадочный QR-билет можно использовать в метро, ​​автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составляет 60 грн.

Новые формы Налогового расчета

С 17 июля 2026 года вступили в силу новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Также был обновлен порядок их заполнения и представления.

Новые формы применяются с 1 августа 2026 года для подачи отчетности:

налоговыми агентами (кроме ФЛП и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность) за июль 2026 года;

физическими лицами-предпринимателями и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, — при предоставлении нового квартального Налогового расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.

Правила финмониторинга

Больше всего изменения почувствуют вновь созданные физические лица-предприниматели и те ФЛП, которые длительное время не вели деятельность и возобновляют работу.

Если банк отнесет такого предпринимателя в категорию клиентов с повышенным уровнем риска, он будет проходить углубленную проверку еще на этапе открытия или активизации счета.

При проверке банк будет оценивать:

цель открытия счета;

характер и масштаб бизнеса;

вид деятельности;

товары или услуги, реализуемые предпринимателем;

ожидаемые объемы финансовых операций;

соответствие фактических операций заявленному виду деятельности.

Стоимость коммунальных услуг

не изменится. Бытовые потребители и далее будут платить 4,32 грн за кВт·ч. Тариф на электроэнергию для населенияБытовые потребители и далее будут платить 4,32 грн за кВт·ч.

Львове 56,38 грн за кубометр. С 1 августа 2026 года во будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн. за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлятьза кубометр.

Ранее Finance.ua рассказывал , что в июле для ряда украинских городов выросли тарифы на холодную воду — по меньшей мере в два, а то и в три раза.

Больше всего стоимость кубометра выросла в Виннице — более чем на 216%, а также в Днепре (+161,2%), Запорожье (+144,5%), Тернополе (+138%), Луцке (+137,2%) и Ивано-Франковске (+132%).

Менее всего выросла стоимость кубометра в Черновцах (+127,7%), Ужгороде (+112,9%), Ровно (+110%) и Черкассах (+105,1%).

Также мы сообщали , что в Киеве могут пересмотреть тарифы на воду. В случае принятия решения стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода вырастет с 30,38 до 63,79 грн за кубометр.

Валютный рынок

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тараса Лесового, одним из главных факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке в начале августа, станет мировой рынок горючего.

Поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, подорожание энергоносителей увеличивает потребность импортеров в валюте, а значит спрос на доллары и евро.

Как прогнозирует Лесовой , по базовому сценарию курс доллара будет держаться в пределах 44,5−45,5 грн, а евро — 51−52,5 грн.

курс доллара в августе будет находиться в пределах 44,70−45,70 грн, а курс евро в более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн. Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов также прогнозирует , чтов августе будет находиться в пределах 44,70−45,70 грн, ав более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн.

Подробнее о том, почему именно такие прогнозы на август, как могут вести себя доллар и евро и какие факторы будут определять ситуацию на валютном рынке в ближайшее время, смотрите на нашем YouTube-канале 👇

НБУ начинает модернизацию процентной политики

Нацбанк начинает модернизацию операционного дизайна процентной политики . Ее стратегическая цель — активизировать денежный рынок, развить надежные рыночные ориентиры стоимости средств и повысить эффективность монетарной трансмиссии для обеспечения ценовой стабильности.

Первый этап трансформации стартует 7 августа 2026 года.

С этого дня НБУ изменит механизм проведения сделок с трехмесячными лимитированными депозитными сертификатами.

Вместо полного удовлетворения заявок банков регулятор будет проводить процентные тендеры с предварительно объявленным объемом размещения этого инструмента раз в две недели.

Изменения для украинцев за границей

Власти Ирландии решили изменить подход к помощи . Государство отказывается от системы чрезвычайного размещения. Теперь беженцев будут стимулировать к самостоятельной жизни.

Правительство хочет ликвидировать «двухъярусную систему», где одни получают жилье надолго, а другие — нет.

Процесс стартует уже в августе. Он не будет мгновенным, а растянется на шесть месяцев.

Под удар попадают около 16 тысяч человек. Это те, кто сейчас проживает в отелях и других коммерческих объектах. Каждый человек получит письмо за 3 месяца до выселения.

Изменения коснутся не только гостиниц. Правительство планирует постепенно прекратить поддержку ирландцев, принимающих украинцев у себя дома.

Граждане Украины в Польше, получившие номер PESEL со статусом UKR только на основании заявления (без предъявления действительного проездного документа), должны предоставить паспорт в администрацию гмины до 31 августа 2026 года.

Информация актуальна, прежде всего, для украинцев младше 18 лет, чья личность была ранее подтверждена на основе фотографий, прикрепленных к паспортам их родителей или опекунов,

Если своевременно не актуализировать данные, будет потерян статус UKR и временная защита на территории Республики Польша. Без действительного номера PESEL UKR граждане Украины не смогут получить вид на жительство CUKR.

«Киевстар» закрывает 7 тарифов

30 июля 2026 года изменились условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса. Для новых клиентов недоступны некоторые тарифы.

Какие тарифы обновятся:

IoT Старт

IoT Мини

IoT База

IoT О

Модем

Стриминг

Тарифы ИоТ-платформы

В то же время, с 30 июля 2026 года бизнес-клиенты смогут выбрать среди обновленной линейки IoT-тарифов. Узнать о ней больше на сайте

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