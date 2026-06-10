Какие навыки будут востребованы независимо от профессии Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие навыки будут востребованы независимо от профессии

Рынок труда быстро меняется , а вместе с ним и требования к работникам. Автоматизация, искусственный интеллект и распространение удаленной работы заставляют компании искать специалистов, способных адаптироваться и эффективно работать в новых условиях.

Несмотря на то, что у каждой сферы уже есть собственные ИИ-инструменты, есть навыки, которые станут универсальными практически для всех, пишет work.ua

AI literacy — умение работать с ИИ

Одним из базовых навыков при приеме на работу все больше становится АІ literacy — способность эффективно работать с искусственным интеллектом. Это не означает, что каждый должен учить программирование или строить собственные модели. Речь идет скорее о понимании возможностей технологии, умении правильно формулировать запросы, критически оценивать результат и использовать инструменты для автоматизации рутины и экономии времени.

Работник, умеющий решить задачу быстрее и качественнее благодаря цифровым инструментам, уже имеет конкурентное преимущество.

Критическое мышление и коммуникация

В то же время, растет ценность навыков, которые технологии не способны полностью заменить. Искусственный интеллект может создать презентацию или подготовить драфт письма, но не берет ответственности за решение, не понимает контекст в человеческом измерении и не выстраивает доверие.

Поэтому критическое мышление, аналитические способности, коммуникация, эмпатия, лидерство и способность работать в команде становятся еще важнее. Чем больше автоматизации — тем дороже становится человеческое взаимодействие.

Адаптивность и непрерывное обучение

Мир меняется слишком быстро, чтобы один раз овладеть профессией и больше не учиться. Карьера все больше похожа на непрерывный процесс переобучения. По прогнозам World Economic Forum, большинству работников к 2030 году потребуется reskilling или upskilling, то есть переквалификация или обновление навыков.

Создано finance.ua с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал о 18 высокооплачиваемых навыках, которые помогут увеличить доход в 2026 году.

Эксперты отмечают, что эти навыки можно развивать самостоятельно, посещать онлайн-курсы или участвовать в реальных проектах. Это поможет укрепить карьерные позиции и оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

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