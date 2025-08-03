Навички майбутнього: що найбільше цінують роботодавці (інфографіка) — Finance.ua

Навички майбутнього: що найбільше цінують роботодавці (інфографіка) Сьогодні 18:27 — Особисті фінанси

Навички майбутнього: що найбільше цінують роботодавці (інфографіка)

Ринок праці стрімко змінюється, а разом з ним і вимоги до працівників. Автоматизація, штучний інтелект і поширення віддаленої роботи змушують компанії шукати спеціалістів, які здатні адаптуватися та ефективно працювати в нових умовах.

Аналітичне мислення, стійкість до змін, технічна грамотність і здатність до навчання протягом життя — саме ці навички роботодавці вважають ключовими у найближчі роки. Про це — саме ці навички роботодавці вважають ключовими у найближчі роки. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на звіт Всесвітнього економічного форуму «The Future of Jobs 2025».

Звіт ґрунтується на 1043 відповідях від представників міжнародного бізнесу, які разом охоплюють понад 14 мільйонів працівників по всьому світу.

Які навички компанії вважають важливими

Аналітичне мислення — на думку 69% опитаних роботодавців, це базова навичка майбутнього. Вміння працювати з великим обсягом інформації, ухвалювати рішення в умовах невизначеності та вирішувати складні завдання стає все важливішим. Стійкість, гнучкість і адаптивність — 67% компаній вказали ці якості як критично важливі. Лідерство та соціальний вплив — вміння організовувати людей, вести за собою й управляти змінами вважають дуже важливими для своїх працівників 61% опитаних бізнесменів. Креативне мислення також високо оцінили як здатність генерувати нові ідеї та підходи (57%). Мотивація та самосвідомість — цей варіант обрали 51% респондентів.

Довічне навчання — нова норма

У списку важливих навичок — допитливість і готовність вчитися протягом життя (50%), а також знання у сфері штучного інтелекту та аналізу великих даних (45%).

Натомість традиційні навички, такі як читання, письмо і базова математика, мають значно нижчий рейтинг (лише 21%), що свідчить про зміщення фокусу на цифрові й аналітичні вміння.

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Що це означає

Для спеціалістів це є сигналом тримати руку на пульсі змін, інвестувати у своє навчання та розвивати як технічні, так і комунікативні навички. А для компаній — потреба у формуванні команд, здатних до постійного оновлення знань і швидкої адаптації до нових викликів.

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