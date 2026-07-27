В МВД предупредили о мошенничестве с «удостоверениями водителя» из интернета

Водительские удостоверения, приобретенные через интернет, не вносятся в государственные реестры и не отображаются в электронных сервисах. Такие предложения являются мошенническими и могут привести к потере денег и персональных данных и уголовной ответственности за использование поддельных документов.
«Если в интернете заметили публикации о том, что получить водительское удостоверение можно „онлайн“, „без личного присутствия“, „без сдачи экзаменов и обучения в автошколе“, помните — это могут быть мошенники», — сказано в сообщении.
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В сервисные центры обращаются владельцы поддельных удостоверений
В сервисные центры МВД периодически обращаются граждане с просьбой внести или обновить приобретенные в интернете водительские права в государственном реестре, ведь они не отображаются онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія. Подобные обращения приходят как во время личного визита, так и в формате электронных обращений.
После проверки таких удостоверений в государственных реестрах чаще всего выявляют:
серия и номер документа принадлежат другому лицу;
информация о выдаче удостоверения конкретному лицу отсутствует;
указанный в документе сервисный центр МВД фактически его не выдавал.
В случае выявления признаков подделки документов администраторы сервисных центров действуют в соответствии с законодательством и сообщают Национальной полиции.
В МВД призывают не публиковать фото водительского удостоверения
Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предостерегают: выкладывая в интернете или отправляя незнакомцам в чатах фото водительского удостоверения или других документов, содержащих персональные данные, вы создаете риск, что этой информацией воспользуются кибермошенники.
Если возникла необходимость поделиться фотографией нового удостоверения в соцсетях, рекомендуется скрыть или размыть:
фамилия, имя и отчество;
серию и номер документа;
дату выдачи удостоверения.
В ведомстве отмечают, что такие данные могут использовать мошенники.
Как проверить водительское удостоверение
На сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить силу водительского удостоверения, выданного в Украине, по ссылке.
Для этого необходимо ввести серию и номер документа. Сервис покажет основную информацию: дату выдачи, категории, статус документа (действующий/недействительный/аннулированный).
В МВД обращают внимание, что водительские удостоверения, выданные до 2013 года, могут отсутствовать в современных электронных реестрах. Чтобы документ отображался в Кабинете водителя и приложении «Дія», его необходимо обменять в любом сервисном центре МВД.
Как получить водительское удостоверение
В Украине существует только один порядок получения водительского удостоверения без «обходных путей». Для получения водительского удостоверения необходимо:
пройти медицинский осмотр;
сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
пройти подготовку в аккредитованном учебном заведении;
сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
После успешно сданного практического экзамена в сервисном центре МВД водительское удостоверение выдается лично в руки владельцу. Соответствующие данные о том, что человек прошел обучение в автошколе и сдал экзамены, вносятся в электронный реестр. И только после прохождения официального алгоритма — водительское удостоверение начинает отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.