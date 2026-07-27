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В МВД предупредили о мошенничестве с «удостоверениями водителя» из интернета

Личные финансы
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В сервисные центры обращаются владельцы поддельных удостоверений
В сервисные центры обращаются владельцы поддельных удостоверений
Водительские удостоверения, приобретенные через интернет, не вносятся в государственные реестры и не отображаются в электронных сервисах. Такие предложения являются мошенническими и могут привести к потере денег и персональных данных и уголовной ответственности за использование поддельных документов.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
«Если в интернете заметили публикации о том, что получить водительское удостоверение можно „онлайн“, „без личного присутствия“, „без сдачи экзаменов и обучения в автошколе“, помните — это могут быть мошенники», — сказано в сообщении.

В сервисные центры обращаются владельцы поддельных удостоверений

В сервисные центры МВД периодически обращаются граждане с просьбой внести или обновить приобретенные в интернете водительские права в государственном реестре, ведь они не отображаются онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія. Подобные обращения приходят как во время личного визита, так и в формате электронных обращений.
После проверки таких удостоверений в государственных реестрах чаще всего выявляют:
  • серия и номер документа принадлежат другому лицу;
  • информация о выдаче удостоверения конкретному лицу отсутствует;
  • указанный в документе сервисный центр МВД фактически его не выдавал.
В случае выявления признаков подделки документов администраторы сервисных центров действуют в соответствии с законодательством и сообщают Национальной полиции.

В МВД призывают не публиковать фото водительского удостоверения

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предостерегают: выкладывая в интернете или отправляя незнакомцам в чатах фото водительского удостоверения или других документов, содержащих персональные данные, вы создаете риск, что этой информацией воспользуются кибермошенники.
Если возникла необходимость поделиться фотографией нового удостоверения в соцсетях, рекомендуется скрыть или размыть:
  • фамилия, имя и отчество;
  • серию и номер документа;
  • дату выдачи удостоверения.
В ведомстве отмечают, что такие данные могут использовать мошенники.

Как проверить водительское удостоверение

На сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить силу водительского удостоверения, выданного в Украине, по ссылке.
Для этого необходимо ввести серию и номер документа. Сервис покажет основную информацию: дату выдачи, категории, статус документа (действующий/недействительный/аннулированный).
В МВД обращают внимание, что водительские удостоверения, выданные до 2013 года, могут отсутствовать в современных электронных реестрах. Чтобы документ отображался в Кабинете водителя и приложении «Дія», его необходимо обменять в любом сервисном центре МВД.

Как получить водительское удостоверение

В Украине существует только один порядок получения водительского удостоверения без «обходных путей». Для получения водительского удостоверения необходимо:
  • пройти медицинский осмотр;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти подготовку в аккредитованном учебном заведении;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
После успешно сданного практического экзамена в сервисном центре МВД водительское удостоверение выдается лично в руки владельцу. Соответствующие данные о том, что человек прошел обучение в автошколе и сдал экзамены, вносятся в электронный реестр. И только после прохождения официального алгоритма — водительское удостоверение начинает отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
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