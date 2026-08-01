Украинские работодатели ценят опыт больше, чем диплом — опрос Сегодня 12:07

52% работодателей ценят опыт больше диплома, Фото: magnific

Наличие диплома — не в приоритете для украинских работодателей. При трудоустройстве рекрутеры чаще обращают внимание на практический опыт и профессиональные навыки кандидатов.

Об этом свидетельствует опрос Work.ua, в котором приняли участие 2215 представителей компаний.

Что важнее диплома

Более половины опрошенных работодателей (52%) считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения кандидата важнее диплома.

По мнению 39% представителей компаний, диплом о высшем образовании может послужить преимуществом, однако не является обязательным условием для трудоустройства.

Всего 9% работодателей назвали наличие диплома ключевым фактором при выборе работника.

В каких областях образование остается обязательным

Требования к наличию высшего образования существенно отличаются в зависимости от сферы деятельности.

Чаще всего диплом является одним из ключевых критериев при трудоустройстве:

государственных организациях — 80%;

энергетике — 36%;

юриспруденции — 35%;

медицине, здравоохранении и аптечной сфере — 30%;

неприбыльных, благотворительных и общественных организациях — 30%;

СМИ и медиа — 25%.

Что это значит для поступающих

Хотя результаты опроса свидетельствуют, что наличие диплома не гарантирует успешного трудоустройства, для некоторых профессий образование необходимо из-за требований к квалификации.

В то же время, для большинства работодателей решающее значение имеют не документы об образовании, а практический опыт, профессиональные навыки и реальные результаты работы кандидата.

Какие профессии будут наиболее актуальны после завершения войны

Finance.ua уже писал , что после завершения войны наиболее активно в Украине будут развиваться ІТ, энергетика, машиностроение и другие технологические направления.

В то же время студентам советуют не сосредотачиваться исключительно на прогнозах по будущим профессиям, а выбирать сферу деятельности в соответствии со своими интересами.

«Мало кто представлял себе, например, что наш оборонный сектор за пять лет продемонстрирует такой квантовый скачок и у нас будет сегодня 900 компаний именно в этой сфере. Поэтому слушайте себя, поймите и услышьте, что вам по душе. И двигайтесь по этому пути», — сказала бывший премьер-министр Юлия Свириденко.

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