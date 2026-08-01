Украинские работодатели ценят опыт больше, чем диплом — опрос
Наличие диплома — не в приоритете для украинских работодателей. При трудоустройстве рекрутеры чаще обращают внимание на практический опыт и профессиональные навыки кандидатов.
Об этом свидетельствует опрос Work.ua, в котором приняли участие 2215 представителей компаний.
Что важнее диплома
Более половины опрошенных работодателей (52%) считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения кандидата важнее диплома.
По мнению 39% представителей компаний, диплом о высшем образовании может послужить преимуществом, однако не является обязательным условием для трудоустройства.
Всего 9% работодателей назвали наличие диплома ключевым фактором при выборе работника.
В каких областях образование остается обязательным
Требования к наличию высшего образования существенно отличаются в зависимости от сферы деятельности.
Чаще всего диплом является одним из ключевых критериев при трудоустройстве:
- государственных организациях — 80%;
- энергетике — 36%;
- юриспруденции — 35%;
- медицине, здравоохранении и аптечной сфере — 30%;
- неприбыльных, благотворительных и общественных организациях — 30%;
- СМИ и медиа — 25%.
Что это значит для поступающих
Хотя результаты опроса свидетельствуют, что наличие диплома не гарантирует успешного трудоустройства, для некоторых профессий образование необходимо из-за требований к квалификации.
В то же время, для большинства работодателей решающее значение имеют не документы об образовании, а практический опыт, профессиональные навыки и реальные результаты работы кандидата.
Какие профессии будут наиболее актуальны после завершения войны
Finance.ua уже писал, что после завершения войны наиболее активно в Украине будут развиваться ІТ, энергетика, машиностроение и другие технологические направления.
В то же время студентам советуют не сосредотачиваться исключительно на прогнозах по будущим профессиям, а выбирать сферу деятельности в соответствии со своими интересами.
«Мало кто представлял себе, например, что наш оборонный сектор за пять лет продемонстрирует такой квантовый скачок и у нас будет сегодня 900 компаний именно в этой сфере. Поэтому слушайте себя, поймите и услышьте, что вам по душе. И двигайтесь по этому пути», — сказала бывший премьер-министр Юлия Свириденко.
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