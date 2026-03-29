Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять свое наследство

Наследник должен знать о времени, месте открытия наследства, а также сроках для подачи заявления о его принятии. От этого зависит, сможет ли он унаследовать имущество. Пропуск установленного срока может лишить такого права, а восстанавливать его придется через суд или с согласия других наследников.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Когда и где открывается наследство

Наследство открывается в день смерти человека или с момента его официального объявления умершим.

Местом открытия наследства обычно считается последнее место жительства наследодателя. Если оно неизвестно, определяется по месту нахождения недвижимого или движимого имущества.

При наличии нескольких объектов недвижимости место открытия наследства определяется по одному из объектов — по выбору наследников.

Особые случаи касаются:

военнослужащих, студентов — местом открытия наследства признается то место, где они проживали до призыва или поступления в учебное заведение;

лиц в домах-интернатах или соцзаведениях — местом открытия наследства считается местонахождение соответствующего заведения;

заключенным — местом открытия наследства считается последнее место жительства до заключения;

проживание за границей — место открытия наследства определяется в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве».

Наследственное дело открывается нотариусом по месту открытия наследства или в некоторых случаях любым нотариусом, если территория находится в зоне боевых действий или оккупации.

Кто имеет право на наследство

Право на наследование имеют лица, указанные в завещании. Если завещание отсутствует или недействительно, наследниками признаются лица по закону. Наследник может принять или отказаться от всего наследства, частичное принятие невозможно.

Специалисты отмечают, что наследник, проживавший с наследодателем на момент открытия наследства, автоматически считается принявшим наследство, если в течение шести месяцев не заявил об отказе. То же касается несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя.

В других случаях наследник подает нотариусу заявление о принятии наследства. Лица от 14 лет могут делать это самостоятельно.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично прибыть к нотариусу;

прислать заявление средствами почтовой связи;

подать электронное заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью.

Лицо, подавшее заявление о принятии наследства, может отозвать его в течение шести месяцев.

Сроки для принятия наследства

Общий срок для подачи заявления — шесть месяцев с момента открытия наследства. В случаях, когда право возникает после отказа других наследников, срок составляет три месяца.

Во время военного положения и в течение двух лет после его окончания срок начинает исчисляться со дня государственной регистрации смерти, если она была зарегистрирована позже чем через месяц.

Если заявление не подано в срок, наследник считается не принявшим наследство.

Восстановить право можно:

по письменному согласию других наследников;

через суд по уважительной причине.

После принятия наследства наследник может получить свидетельство, где указана его доля и других наследников. Выдача свидетельства не ограничена во времени, а права наследника начинаются с момента открытия наследства.

Если имущество передается зачатому, но еще не родившемуся ребенку, то выдача документа о принятии наследства и разделе имущества между всеми наследниками начинается после его рождения.

