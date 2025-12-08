0 800 307 555
Свидетельства о наследстве: какие изменения с 1 января

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что с 1 января 2026 года отчитываться об удостоверенных договорах и выданных свидетельствах о наследстве частные нотариусы будут ежеквартально (с детализацией по месяцам отчетного квартала), а государственные — каждый месяц.
Такие изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, которым обновлен ряд норм Налогового кодекса Украины.
Информацию нотариусы будут представлять по форме приложения 4 ДФ к налоговому расчету в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4.
Информацию следует подавать по местоположению государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса.
В отчетности нотариусы отражают данные, предусмотренные пунктом 172.4 статьи 172, пунктом 173.4 статьи 173, пунктом 174.4 статьи 174 Налогового кодекса.
  • об удостоверенных договорах купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;
  • об удостоверенных договорах дарения;
  • о выданных свидетельствах о праве на наследство.
Эти сведения являются основанием для проверки правильности начислений и контроля уплаты налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей.
Недавно писали, что в Украине нельзя принять наследство частично. Если у умершего есть невыплаченные долги вместе с домом, квартирой или земельным участком, они переходят к наследнику. В частности, это могут быть непогашенные кредиты, коммунальные платежи, долги по выплате алиментов и т. п. Детали от Министерства юстиции Украины — по ссылке.
