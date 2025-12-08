В Украине вдвое повысят стипендии для студентов — размеры выплат Сегодня 17:03 — Личные финансы

В Украине вдвое повысят стипендии для студентов — размеры выплат

С 1 сентября 2026 года студенты высших учебных заведений и колледжей в Украине будут получать более высокие стипендиальные выплаты — в государственном бюджете на эти нужды заложили больше средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно Государственному бюджету Украины на 2026 год, на выплату академических и именных стипендий предусмотрено 6,6 млрд. грн. Это на 1,2 млрд грн больше, чем было запланировано в 2025 году.

Госбюджет-2026, разработанный Минфином, уже принят Верховной Радой Украины 3 декабря 2025 года.

Новые размеры стипендий

Новые, повышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Высшие учебные заведения

С сентября 2026 года студенты университетов будут получать следующие повышенные стипендии:

стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) — с 2910 грн до 5820 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 2550 грн до 5100 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 грн до 7 420 грн.

Читайте также В 2026 году зарплаты учителей возрастут дважды: когда ожидать повышения

Заведения профессионального высшего образования (колледжи)

Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:

стипендия Президента Украины вырастет с 7600 грн до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 грн до 6 640 грн;

минимальная академическая стипендия — с 1510 грн до 3020 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) — с 2197 грн до 4394 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 2 809 грн до 5 618 грн.

«Повышение стипендий с 1 сентября 2026 года — это очередной шаг государства для поддержки молодежи, развития человеческого капитала и стимулирования качественного образования в Украине», — подчеркнули в Минфине.

Напомним, в статье мы подробно разбирали смету на 2026 год и рассказывали, какие последствия будут иметь принятый документ для граждан Украины в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.