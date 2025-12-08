МВД Чехии обнародовало подробности продления временной защиты для украинцев Сегодня 17:17 — Личные финансы

МВД Чехии обнародовало подробности продления временной защиты для украинцев

Приближается дедлайн для получения специального разрешения на пребывание украинцев в Чехии.

Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на Министерство внутренних дел в Чехии.

Временная защита

Лица, пользующиеся временной защитой до 31 марта 2026, смогут продлить ее до 31 марта 2027 года. Процедура будет происходить в два этапа:

онлайн-регистрация и бронирование даты визита;

личное посещение отделения МВД для получения новой визовой наклейки.

Ранее созданные аккаунты удаляться не будут. Всем, кто продлевал статус в прошлом году, новый аккаунт создавать не нужно, а следует пользоваться прежним.

Читайте также Сезонная работа в Чехии: где и сколько можно заработать перед Рождеством

Онлайн-регистрация стартует в начале 2026 года и продлится до 15 марта 2026 года. Зарегистрироваться можно только онлайн. Лица от 15 лет выполняют это самостоятельно, младших регистрируют уполномоченные представители.

Бронирование даты визита

Онлайн-регистрация считается завершенной только после бронирования даты и времени личного посещения. После этого временная защита автоматически продлевается до 30 сентября 2026 года даже без наклейки. Впрочем, менять выбранную дату можно только по уважительным причинам.

Получить наклейку следует не позднее 30 сентября 2026 года. Визиты разрешены только по предварительному бронированию. После получения наклейки статус продлевается до 31 марта 2027 года.

По решению ЕС, продление временной защиты после этого периода не планируется.

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание

Украинцы, получившие подтверждение выполнения условий для специального разрешения на долгосрочное пребывание (ZDP), должны завершить онлайн-регистрацию и забронировать визит в МВД до 31 декабря 2025 года. После этой даты податься будет невозможно.

Во время первого посещения отделения МВД необходимо подать все необходимые документы и сдать биометрические данные. После этого МВД назначит дату выдачи биометрической карты разрешения на пребывание.

Эту дату изменить по своему желанию невозможно. Дата выдачи биометрической карты может быть изменена только по уважительным причинам на основании письма с объяснением. Такое письмо необходимо отправить по адресу отделения, где произошло снятие биометрических данных.

Читайте также В Чехии выросло количество украинских беженцев после разрешения выезда мужчинам до 23 лет

Во время второго визита в отделение МВД всех членов домохозяйства (явка не обязательна только для детей младше 6 лет) там снова проверят выполнение условий на получение специального разрешения.

«Обращаем внимание, если вы или другой участник совместного домохозяйства не будете отвечать условию несудимости, все совместное домохозяйство потеряет право на получение специального разрешения на долгосрочное пребывание. Этот шаг не подлежит обжалованию», — предупреждает министерство.

Перед визитом следует убедиться, что все участники совместного домохозяйства зарегистрированы в Реестре населения по своему текущему адресу.

Читайте также Украинские беженцы в Чехии могут лишиться вида на жительство

«Если на дату бронирования кто-то из участников совместного домохозяйства будет иметь зарегистрированное место жительства по адресу соответствующего отделения Министерства внутренних дел, это станет основанием для отмены всей регистрации и приведет к утрате возможности получить специальное разрешение на долгосрочное пребывание — независимо от того, выполняете ли вы другие условия», — предостерегают в МВФ.

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание вступает в силу в день получения биометрической карты. Так, для лиц с таким разрешением наступает ряд обязанностей — в частности, по медицинскому страхованию или необходимости растаможки автомашины на украинских номерах и регистрации ее в Чехии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.