В Чехии выросло количество украинских беженцев после разрешения выезда мужчинам до 23 лет
Украинских беженцев в Чехии уже около 400 тыс., что является самым высоким показателем в ЕС на душу населения. Причем за последние месяцы количество обращающихся за временной защитой украинцев резко возросло.
Об этом сообщает Novinky, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Чехии.
Почему в Чехии растет количество украинских беженцев
Как сообщили в МВД, число выданных разрешений на временную защиту подскочило более чем вдвое, достигнув рекордного уровня.
Если раньше в среднем выдавали по 1,5 тыс. разрешений в месяц, то в октябре этот показатель достиг 3,1 тыс. В частности, в сентябре было оформлено 13,5 тыс. разрешений на временную защиту, что стало рекордом в этом году.
Как отмечает пресс-секретарь МВД Гана Мала, разрешение беспрепятственно пересекать границу мужчинам до достижения 23-летнего возраста стало причиной наплыва украинцев в Чехию.
Где в ЕС больше всего украинских беженцев
Как мы уже упоминали, по состоянию на конец августа в странах ЕС статус временной защиты имели 4,37 млн граждан Украины. Их количество выросло на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля.
В тройку лидеров по абсолютному приросту вошли:
- Германия (+6 800 человек; 0,6,%),
- Чехия (+5175; +1,4%),
- Румыния (+2370; +1,2%).
Больше всего украинцев, получивших защиту, проживают в Германии — 1 210 515 человек (27,7% от общего количества).
