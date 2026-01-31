Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира
Австралийская аналитическая платформа AirlineRatings.com проанализировала работу 320 авиакомпаний в мире и обнародовала ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год, охватывающий как перевозчиков полного сервиса, так и лоукосты.
Об этом пишет visitworld.today.
Эксперты AirlineRatings проанализировали деятельность 320 авиакомпаний по следующим критериям:
- История аварий и серьезных инцидентов;
- Результаты аудитов авиационных регуляторов;
- Возраст и техническое состояние флота;
- Подготовка пилотов и экипажа;
- Инициативы в области безопасности;
- Корпоративная культура отчетности;
- Меры по снижению рисков турбулентности.
В 2026 году аналитики впервые уделили повышенное внимание предотвращению травм, связанных с турбулентностью, которая остается основной причиной повреждений на борту.
ТОП-25 самых безопасных авиакомпаний полного сервиса (2026)
Лидером рейтинга дальнемагистральных перевозчиков стала Etihad Airways.
В список также вошли:
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Катар Airways
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- Starlux
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta Air Lines
- American Airlines
- Fiji Airways
Стоит отметить, что British Airways опустилась с 15 на 18 место по сравнению с прошлым годом.
Самые безопасные лоукост-авиакомпании мира в 2026 году
В отдельном рейтинге бюджетных перевозчиков первые позиции заняли азиатские и ближневосточные авиакомпании:
- HK Express
- Jetstar Australia
- Scoot
- FlyDubai
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- Flynas
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair (Ирландия и Великобритания)
- Spring Airlines Китай
- Transavia
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline (Чили)
При этом Ryanair, которая в 2025 году занимала 3-е место, в новом рейтинге опустилась сразу на 18-ю позицию. Также снижение зафиксировано у Jet2 и EasyJet, хотя они остаются в топ-20.
Что говорят эксперты
Генеральный директор AirlineRatings Шэрон Петерсен подчеркнула, что сам факт инцидентов не означает низкий уровень безопасности.
Инциденты являются обычной частью авиационных операций. Решающую роль играет профессионализм пилотов и бортпроводников — именно он определяет, перерастет ли ситуация в серьезное событие.
— объяснила Петерсен.
Она также отметила, что полное отсутствие зафиксированных инцидентов может свидетельствовать не об идеальной безопасности, а о проблемах с отчетностью.
По данным AirlineRatings, фактический уровень серьезных инцидентов в ТОП-25 составляет от 0,002 до 0,09 на рейс, что подчеркивает высокие стандарты безопасности современной авиации.
