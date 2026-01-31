0 800 307 555
Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

ТОП полносервисных и бюджетных авиаперевозчиков
Австралийская аналитическая платформа AirlineRatings.com проанализировала работу 320 авиакомпаний в мире и обнародовала ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год, охватывающий как перевозчиков полного сервиса, так и лоукосты.
Об этом пишет visitworld.today.
Эксперты AirlineRatings проанализировали деятельность 320 авиакомпаний по следующим критериям:
  • История аварий и серьезных инцидентов;
  • Результаты аудитов авиационных регуляторов;
  • Возраст и техническое состояние флота;
  • Подготовка пилотов и экипажа;
  • Инициативы в области безопасности;
  • Корпоративная культура отчетности;
  • Меры по снижению рисков турбулентности.
В 2026 году аналитики впервые уделили повышенное внимание предотвращению травм, связанных с турбулентностью, которая остается основной причиной повреждений на борту.

ТОП-25 самых безопасных авиакомпаний полного сервиса (2026)

Лидером рейтинга дальнемагистральных перевозчиков стала Etihad Airways.
В список также вошли:
  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Катар Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. Starlux
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta Air Lines
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways
Стоит отметить, что British Airways опустилась с 15 на 18 место по сравнению с прошлым годом.

Самые безопасные лоукост-авиакомпании мира в 2026 году

В отдельном рейтинге бюджетных перевозчиков первые позиции заняли азиатские и ближневосточные авиакомпании:
  1. HK Express
  2. Jetstar Australia
  3. Scoot
  4. FlyDubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. Flynas
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair (Ирландия и Великобритания)
  19. Spring Airlines Китай
  20. Transavia
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline (Чили)
При этом Ryanair, которая в 2025 году занимала 3-е место, в новом рейтинге опустилась сразу на 18-ю позицию. Также снижение зафиксировано у Jet2 и EasyJet, хотя они остаются в топ-20.

Что говорят эксперты

Генеральный директор AirlineRatings Шэрон Петерсен подчеркнула, что сам факт инцидентов не означает низкий уровень безопасности.
Инциденты являются обычной частью авиационных операций. Решающую роль играет профессионализм пилотов и бортпроводников — именно он определяет, перерастет ли ситуация в серьезное событие.
— объяснила Петерсен.

Она также отметила, что полное отсутствие зафиксированных инцидентов может свидетельствовать не об идеальной безопасности, а о проблемах с отчетностью.
По данным AirlineRatings, фактический уровень серьезных инцидентов в ТОП-25 составляет от 0,002 до 0,09 на рейс, что подчеркивает высокие стандарты безопасности современной авиации.
По материалам:
visitworld.today
