ТОП полносервисных и бюджетных авиаперевозчиков

Австралийская аналитическая платформа AirlineRatings.com проанализировала работу 320 авиакомпаний в мире и обнародовала ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год, охватывающий как перевозчиков полного сервиса, так и лоукосты.

Об этом пишет visitworld.today.

Эксперты AirlineRatings проанализировали деятельность 320 авиакомпаний по следующим критериям:

История аварий и серьезных инцидентов;

Результаты аудитов авиационных регуляторов;

Возраст и техническое состояние флота;

Подготовка пилотов и экипажа;

Инициативы в области безопасности;

Корпоративная культура отчетности;

Меры по снижению рисков турбулентности.

В 2026 году аналитики впервые уделили повышенное внимание предотвращению травм, связанных с турбулентностью, которая остается основной причиной повреждений на борту.

ТОП-25 самых безопасных авиакомпаний полного сервиса (2026)

Лидером рейтинга дальнемагистральных перевозчиков стала Etihad Airways.

В список также вошли:

Etihad Cathay Pacific Qantas Катар Airways Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air Starlux Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta Air Lines American Airlines Fiji Airways

Стоит отметить, что British Airways опустилась с 15 на 18 место по сравнению с прошлым годом.

Самые безопасные лоукост-авиакомпании мира в 2026 году

В отдельном рейтинге бюджетных перевозчиков первые позиции заняли азиатские и ближневосточные авиакомпании:

HK Express Jetstar Australia Scoot FlyDubai EasyJet Group Southwest airBaltic VietJet Air Wizz Air Group AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue Flynas Cebu Pacific Jet2 Ryanair (Ирландия и Великобритания) Spring Airlines Китай Transavia Eurowings Group Volaris WestJet Group GOL SKY Airline (Чили)

При этом Ryanair, которая в 2025 году занимала 3-е место, в новом рейтинге опустилась сразу на 18-ю позицию. Также снижение зафиксировано у Jet2 и EasyJet, хотя они остаются в топ-20.

Что говорят эксперты

Генеральный директор AirlineRatings Шэрон Петерсен подчеркнула, что сам факт инцидентов не означает низкий уровень безопасности.

Инциденты являются обычной частью авиационных операций. Решающую роль играет профессионализм пилотов и бортпроводников — именно он определяет, перерастет ли ситуация в серьезное событие. — объяснила Петерсен.

Она также отметила, что полное отсутствие зафиксированных инцидентов может свидетельствовать не об идеальной безопасности, а о проблемах с отчетностью.

По данным AirlineRatings, фактический уровень серьезных инцидентов в ТОП-25 составляет от 0,002 до 0,09 на рейс, что подчеркивает высокие стандарты безопасности современной авиации.

