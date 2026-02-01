Цены на билеты Ryanair возрастут Сегодня 05:06 — Мир

Ryanair прогнозирует рост цен на перелеты

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair подчеркнул, что в 2026 году цены на авиабилеты растут быстрее, чем в прошлом. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Отчет опубликован на официальном сайте Ryanair.

Как изменились цены на авиабилеты сейчас

В компании отмечают, что тенденция к удорожанию уже отчетливо заметна, и она, вероятно, сохранится в течение всего 2026 года.

Читайте также Ryanair отказывается от Starlink на своих самолетах

По данным Ryanair, в четвертом квартале 2025-го года, завершившемся в конце декабря, средняя цена авиабилета выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 44 евро.

Для лоукостера это ощутимый скачок, ведь еще год назад компания активно сдерживала тарифы, пытаясь восстановить пассажиропоток после турбулентных лет.

Что ожидает пассажиров Ryanair в 2026 году

По внутреннему прогнозу компании, в 2026 году цены на билеты будут расти еще быстрее, чем в 2025-м. Ожидается, что средние цены на билеты могут вырасти еще на 10%.

Причина этого — стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга.

Читайте также Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

Компания признает, что бронирование на ближайшие месяцы выглядит сильным, что позволяет постепенно повышать тарифы без риска потерять заполняемость рейсов.

Почему лоукосты уже не такие дешевые

В отчете Ryanair отмечается, что авиарынок вернулся к более «нормальной» экономике: затраты на обслуживание флота, персонал и инфраструктуру выросли, и это неизбежно закладывается в стоимость билетов.

Несмотря на это, Ryanair отмечает, что даже при удорожании будет оставаться одним из самых дешевых перевозчиков в Европе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.