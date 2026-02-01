0 800 307 555
Цены на билеты Ryanair возрастут

Мир
Ryanair прогнозирует рост цен на перелеты
Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair подчеркнул, что в 2026 году цены на авиабилеты растут быстрее, чем в прошлом. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
Отчет опубликован на официальном сайте Ryanair.

Как изменились цены на авиабилеты сейчас

В компании отмечают, что тенденция к удорожанию уже отчетливо заметна, и она, вероятно, сохранится в течение всего 2026 года.
По данным Ryanair, в четвертом квартале 2025-го года, завершившемся в конце декабря, средняя цена авиабилета выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 44 евро.
Для лоукостера это ощутимый скачок, ведь еще год назад компания активно сдерживала тарифы, пытаясь восстановить пассажиропоток после турбулентных лет.

Что ожидает пассажиров Ryanair в 2026 году

По внутреннему прогнозу компании, в 2026 году цены на билеты будут расти еще быстрее, чем в 2025-м. Ожидается, что средние цены на билеты могут вырасти еще на 10%.
Причина этого — стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга.
Компания признает, что бронирование на ближайшие месяцы выглядит сильным, что позволяет постепенно повышать тарифы без риска потерять заполняемость рейсов.

Почему лоукосты уже не такие дешевые

В отчете Ryanair отмечается, что авиарынок вернулся к более «нормальной» экономике: затраты на обслуживание флота, персонал и инфраструктуру выросли, и это неизбежно закладывается в стоимость билетов.
Несмотря на это, Ryanair отмечает, что даже при удорожании будет оставаться одним из самых дешевых перевозчиков в Европе.
Novyny.live
