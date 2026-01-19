Ryanair отказывается от Starlink на своих самолетах
На фоне заявлений Илона Маска о планах доминировать на интернет-рынке в самолетах, генеральный директор крупнейшего в Европе лоукостера Ryanair Майкл О’Лири исключил допуск Starlink на свои рейсы.
Об этом пишет агентство Reuters.
«Необходимо устанавливать антенну на фюзеляже, это приводит к увеличению расхода топлива на 2% из-за веса и сопротивления. Мы не думаем, что наши пассажиры готовы платить за Wi-Fi на обычном часовом рейсе», — заявил О’Лири.
Отмечается, что немецкая Lufthansa в начале этой недели объявила о соглашении по установке Starlink на своих самолетах.
В прошлом году скандинавская авиакомпания SAS также выбрала этого провайдера, заявив, что аэродинамическое сопротивление системы ниже, чем у конкурентов.
Первопроходцами в установке Starlink в пассажирских самолетах стали Qatar Airways — первый самолет авиакомпании с интернетом от Маска полетел в рейс еще осенью 2024 года. Уже к лету 2025 года Qatar Airways запустила интернет от Starlink на более чем 50 самолетах.
