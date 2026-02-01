Рейтинг городов мира по стоимости жизни (инфографика)
По данным ежегодного рейтинга Numbeo, Цюрих — самый дорогой город мира для жизни, самый дешевый — Коимбатур в Индии.
Исследователи проанализировали цены на базовые расходы: стоимость аренды жилья, продуктов, ресторанов, транспорта и базовых услуг, а также покупательную способность населения.
В каких городах мира жить дороже всего
Первое место в рейтинге традиционно занимает швейцарский город Цюрих, признанный самым дорогим для жизни уже несколько лет подряд.
В общей сложности первые шесть мест в десятке самых дорогих городов мира занимают города Швейцарии. Далее следует Нью-Йорк — самый дорогой мегаполис США.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Швейцарии превышает 80 тыс. грн. в месяц, тогда как средний доход населения составляет более 300 тыс. грн.
Самым дешевым для проживания был признан индийский город Коимбатур, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит около 7 тыс. грн, а доход — ориентировочно 20 тыс. грн в месяц.
Какие украинские города попали в рейтинг
В глобальном рейтинге, охватывающем 479 городов мира, украинские города оказались в нижней части списка: Киев занял 412 место, Одесса — 429, Львов — 430.
По данным Numbeo, средняя месячная аренда однокомнатной квартиры в Украине составляет около 10 тыс. грн.
Украинские города вместе с Приштиной в Косово и Молдовы являются самыми дешевыми для проживания в Европе.
Последнюю позицию в европейском рейтинге стоимости жилья занимает Харьков. Среди стран ЕС наиболее доступны города Румынии и Болгарии.
Какую долю зарплаты украинцы тратят на аренду жилья
Ранее Finance.ua писал, что наибольшую долю зарплаты (83%) за аренду однокомнатной квартиры нужно отдать в Ужгороде, а именно 19,6 тыс. грн, что является самым высоким показателем по Украине. Самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, приближенных к зоне боевых действий.
