Рейтинг городов мира по стоимости жизни (инфографика)

Цюрих – самый дорогой город по стоимости жизни

По данным ежегодного рейтинга Numbeo, Цюрих — самый дорогой город мира для жизни, самый дешевый — Коимбатур в Индии.

Исследователи проанализировали цены на базовые расходы: стоимость аренды жилья, продуктов, ресторанов, транспорта и базовых услуг, а также покупательную способность населения.

В каких городах мира жить дороже всего

Первое место в рейтинге традиционно занимает швейцарский город Цюрих, признанный самым дорогим для жизни уже несколько лет подряд.

В общей сложности первые шесть мест в десятке самых дорогих городов мира занимают города Швейцарии. Далее следует Нью-Йорк — самый дорогой мегаполис США.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Швейцарии превышает 80 тыс. грн. в месяц, тогда как средний доход населения составляет более 300 тыс. грн.

Топ-10 самых дорогих городов мира для проживания, Інфографіка: Finance.ua

Самым дешевым для проживания был признан индийский город Коимбатур, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит около 7 тыс. грн, а доход — ориентировочно 20 тыс. грн в месяц.

Какие украинские города попали в рейтинг

В глобальном рейтинге, охватывающем 479 городов мира, украинские города оказались в нижней части списка: Киев занял 412 место, Одесса — 429, Львов — 430.

По данным Numbeo, средняя месячная аренда однокомнатной квартиры в Украине составляет около 10 тыс. грн.

Украинские города вместе с Приштиной в Косово и Молдовы являются самыми дешевыми для проживания в Европе.

Последнюю позицию в европейском рейтинге стоимости жилья занимает Харьков. Среди стран ЕС наиболее доступны города Румынии и Болгарии.

Какую долю зарплаты украинцы тратят на аренду жилья

Ранее Finance.ua писал , что наибольшую долю зарплаты (83%) за аренду однокомнатной квартиры нужно отдать в Ужгороде, а именно 19,6 тыс. грн, что является самым высоким показателем по Украине. Самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, приближенных к зоне боевых действий.

