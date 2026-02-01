10 туристических мошенничеств в 2026 году Сегодня 21:17 — Мир

Туристы часто становятся жертвами мошенников, Фото: Freepik

Из года в год мошенники придумывают все более изощренные способы «развода» туристов. Их методы довольно разнообразны — от классических карманных краж до фишинговых писем и поддельных QR-кодов.

Эксперты туристического издательства Fodor’s определили 10 основных видов мошенничества в сфере туризма, которых следует опасаться в 2026 году.

Топ-10 туристических мошенничеств в 2026 году

1. Карманные кражи группой преступников

Карманники по-прежнему процветают в популярных европейских городах вроде Барселоны или Рима. При этом они часто действуют совместно как скоординированная группа, устраивая сцену, чтобы приблизиться к потенциальной жертве.

К примеру, один проливает напиток, другой отвлекает внимание, а третий уже роется в сумке или карманах. Особенно их интересуют телефоны.

2. Фейковые водители такси

Оживленные аэропорты и районы ночной жизни — идеальные места для мошенничества с такси и сервисами совместных поездок.

Злоумышленники уверенно подходят к туристам и даже показывают фейковые логотипы законных транспортных компаний, но как только жертва оказывается в машине, начинается мошенничество: водитель выбирает более длинные маршруты, неожиданно начисляет дополнительные сборы или настаивает на оплате наличными по завышенным ценам.

Такого мошенничества легко избежать, если заказывать поездки только через официальные приложения и всегда проверять номерной знак перед посадкой.

3. Фишинг и электронные письма, созданные с помощью ИИ

Сообщения о задержке рейса, «срочные» сообщения авиакомпаний и поддельные подтверждения бронирования теперь выглядят почти так же, как подлинные.

ИИ позволяет мошенникам копировать логотипы, фирменную символику и даже данные бронирования, что делает эти письма невозможными для игнорирования, когда вы устали, отвлеклись или находитесь в процессе поездки.

Эксперт по борьбе с мошенничеством Хуснайн Баджва из SEON предупреждает о самых тревожных признаках: неожиданные ссылки «подтвердите бронирование», цены значительно ниже рыночных или запросы на оплату вне официальных каналов.

30-секундная проверка в официальном приложении авиакомпании может сэкономить сотни долларов и массу стресса.

4. Поддельные туры, билеты и впечатления

В интернете и в реальной жизни повсюду можно найти хорошо продуманные туры и эксклюзивные впечатления.

Некоторые обещают билеты без очереди, частных гидов или приключения, случающиеся раз в жизни, — но реальность не всегда соответствует действительности: иногда билет не сканируется, иногда гид вообще не появляется, иногда веб-сайт полностью исчезает, оставляя жертву ни с чем.

Поэтому всегда следует бронировать туры и билеты через официальные сайты достопримечательностей или платформы с хорошими отзывами.

Если кто-то предлагает что-то из личных сообщений в Instagram или настаивает на том, что его предложение действует «только сегодня», это, вероятно, мошенничество.

5. Мошенничество с использованием QR-кодов

QR-коды сейчас повсюду: меню, билеты в музеи, дорожные знаки. Мошенники их обожают, потому что такой код легко подделать и перенаправить путешественников прямо на фишинговый сайт, где воруют платежную информацию или данные для входа.

Эксперт по безопасности Ник Кейл указывает на проблему: сейчас сложно проверить, являются ли QR-коды настоящими. Поэтому следует сканировать только QR-коды, предоставленные персоналом или четко обозначенные официальными указателями.

6. Обмен валюты и мошенничество с «полезными местными жителями»

Все начинается невинно: дружелюбный местный житель предлагает туристу помочь перечислить купюры, обменять наличные деньги или объяснить особенности местного обменного курса.

К тому времени, как жертва что-нибудь поймет, уже будет не хватать нескольких купюр или курс окажется намного ниже ожидаемого.

Такие мошенничества преуспевают там, где купюры разноцветные, похожие друг на друга или просто непонятные. Поэтому туристам следует пользоваться для обмена только банками, банкоматами или официальными обменными пунктами.

7. Мошенничество с объявлениями о краткосрочной аренде жилья

Туристы по-прежнему ведутся на поддельные объявления о сдаче жилья в аренду на время отпуска, особенно в пиковый сезон.

Мошенники копируют фотографии с реальных объявлений, устанавливают цену настолько низкую, чтобы это казалось выгодной сделкой, и требуют оплаты вне платформы.

Эксперт по туризму Кристиан Петцольд отмечает, что эти мошеннические схемы работают, потому что объявления выглядят правдоподобно до момента прибытия гостя в пункт назначения. Отшлифованные фотографии, знакомый дизайн и внезапная срочность — все это часть уловок.

8. Поддельные SMS-сообщения об оплате дорожных сборов

Туристы, арендующие авто за границей, нередко становятся жертвами «смешинга» — получая SMS-сообщение с уведомлением о неуплате дорожного сбора и требованием немедленно уплатить небольшую сумму во избежание штрафов.

Эта афера работает, потому что задержки с оплатой дорожных сборов — обычное явление при аренде автомобилей, а путешественники часто находятся в пути, когда приходит сообщение.

Кроме того, никто не хочет рисковать получить проблемы с законом за границей.

9. Мошенничество с поддельными компенсациями за отмену рейса и перебронированием

Мошенники могут отправить SMS-сообщение, которое выглядит как сообщение от авиакомпании об отмене рейса, электронное письмо с номерами реального рейса, сообщение в директ или даже звонок, который выглядит как звонок из службы поддержки авиакомпании.

Однако авиакомпании никогда не берут плату за перебронирование через всплывающие окна, личные сообщения или SMS-сообщения, на которые не было запроса.

В случае сомнений, прежде чем переходить по любой ссылке, следует заглянуть в приложение авиакомпании, на официальный сайт или обратиться к сотруднику на стойке регистрации.

10. Мошенничество с общедоступными зарядными устройствами и Wi-Fi

В общедоступных USB-портах для зарядки, обычно находящихся по всему аэропорту, мошенники могут устанавливать вредоносное ПО или оборудование для кражи данных.

В таком случае смартфон туристов может быть взломан в считаные секунды, и они даже не заметят этого.

Эксперт по кибербезопасности Дэнни Дженкинс, бывший этический хакер и генеральный директор ThreatLocke, подтверждает, что это реальная угроза. Поэтому всегда лучше использовать настенные розетки или взять с собой портативное зарядное устройство.

