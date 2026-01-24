В 2026 году Испанию ждет туристический бум Сегодня 05:11 — Мир

В 2025 году Испанию посетили 97 млн ​​туристов

Испания ожидает дальнейшего роста потока иностранных туристов в 2026 году после рекордного показателя в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра туризма Жорди Эреу.

Доходы Испании от туризма

По словам министра, в 2025 году Испанию посетили 97 млн ​​туристов, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

Доходы от туризма выросли еще быстрее, почти на 7% и составили 135 млрд евро. Если тенденция сохранится, страна может приблизиться к отметке 100 млн. туристов.

В первые месяцы 2026 года, с учетом Пасхальных праздников, власти прогнозируют около 26 млн иностранных гостей, которые потратят более 35 млрд евро. Туризм уже сейчас формирует около 13% ВВП Испании.

В то же время, такой наплыв гостей создает проблемы для местных жителей — растут цены на жилье, увеличивается нагрузка на инфраструктуру и окружающую среду.

Поэтому в отдельных популярных регионах, в частности на Ибице, ужесточились правила краткосрочной аренды.

Министр отметил, что страна пытается снизить сезонность туризма: расходы гостей все чаще растут не только летом, но и в межсезонье.

Большинство туристов также планируют вернуться в Испанию, считая ее безопасной и комфортной для путешествий.

