В 2026 году Испанию ждет туристический бум
Испания ожидает дальнейшего роста потока иностранных туристов в 2026 году после рекордного показателя в прошлом году.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра туризма Жорди Эреу.
Доходы Испании от туризма
По словам министра, в 2025 году Испанию посетили 97 млн туристов, что на 3,5% больше, чем годом ранее.
Читайте также
Доходы от туризма выросли еще быстрее, почти на 7% и составили 135 млрд евро. Если тенденция сохранится, страна может приблизиться к отметке 100 млн. туристов.
В первые месяцы 2026 года, с учетом Пасхальных праздников, власти прогнозируют около 26 млн иностранных гостей, которые потратят более 35 млрд евро. Туризм уже сейчас формирует около 13% ВВП Испании.
В то же время, такой наплыв гостей создает проблемы для местных жителей — растут цены на жилье, увеличивается нагрузка на инфраструктуру и окружающую среду.
Поэтому в отдельных популярных регионах, в частности на Ибице, ужесточились правила краткосрочной аренды.
Читайте также
Министр отметил, что страна пытается снизить сезонность туризма: расходы гостей все чаще растут не только летом, но и в межсезонье.
Большинство туристов также планируют вернуться в Испанию, считая ее безопасной и комфортной для путешествий.
Поделиться новостью
Также по теме
Состояние миллиардеров в 2025 году достигло рекордных $18,3 трлн
В 2026 году Испанию ждет туристический бум
Япония возвращает в работу крупнейшую АЭС мира после 12 лет паузы
Пошлины Трампа стали повышать цены в США — СЕО Amazon
США задержали в Карибском море еще один танкер российского теневого флота
В Индии рекордно упала нацвалюта — причины