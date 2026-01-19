0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 самых частых штрафов в Испании

Личные финансы
63
ТОП-5 самых частых штрафов в Испании
ТОП-5 самых частых штрафов в Испании
Многие туристы приезжают в Испанию, даже не подозревая о том, что в этой стране за вполне привычные для украинцев вещи можно получить немалый штраф.
Ранее мы уже писали, какие штрафы можно получить в этой стране летом.
Так что за что можно выложить немалые деньги, напоминает mrs.faustova.
Кормить голубей и кошек
Во многих испанских городах кормить и голубей и уличных котиков запрещено. Если полиция застанет, может выписать немалый штраф.
Читайте также
В авто
Например — однажды женщина получила штраф за то, что во время езды за рулем слушала подкаст с видео. Испанская полиция остановила ее, оказалось, что это все еще считается просмотром. Поэтому штраф или сейчас 100 евро, или если позже платить — уже 200.
Читайте также
Место на пляже
Оставлять шезлонг или полотенце на испанском пляже для того, чтобы занять место, запрещено — штраф за это составляет 40 — 150 евро. Также нельзя ночевать на пляже.
Читайте также
Прогулки в купальниках
На популярных курортах Испании действует запрет на прогулки в купальниках вне пляжа. Штрафы за нарушение правила от 120 — 600 евро. Кроме того, запрещено купаться в фонтанах.
Ремонт и мойка машины на улице
Мыть машину в Испании или делать ремонт на улице точно не стоит — можно получить значительный штраф.
Место для вашей рекламы
Напомним, мы писали, что в Испании существует большое количество штрафов для автомобилистов. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля. Остальные штрафы смотрите по ссылке.
Попутно напомним о самых теплых местах в Испании, куда можно отправиться на отдых зимой.
В то же время, Испанское издание La Razón вместе с криминологами и на основе статистики составило перечень наиболее опасных районов Испании. Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подробно читайте здесь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems