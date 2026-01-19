ТОП-5 самых частых штрафов в Испании Сегодня 18:00 — Личные финансы

ТОП-5 самых частых штрафов в Испании

Многие туристы приезжают в Испанию, даже не подозревая о том, что в этой стране за вполне привычные для украинцев вещи можно получить немалый штраф.

Ранее мы уже писали , какие штрафы можно получить в этой стране летом.

Так что за что можно выложить немалые деньги, напоминает mrs.faustova

Кормить голубей и кошек

Во многих испанских городах кормить и голубей и уличных котиков запрещено. Если полиция застанет, может выписать немалый штраф.

Читайте также Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро

В авто

Например — однажды женщина получила штраф за то, что во время езды за рулем слушала подкаст с видео. Испанская полиция остановила ее, оказалось, что это все еще считается просмотром. Поэтому штраф или сейчас 100 евро, или если позже платить — уже 200.

Читайте также Какие расходы в месяц в Испании на двоих

Место на пляже

Оставлять шезлонг или полотенце на испанском пляже для того, чтобы занять место, запрещено — штраф за это составляет 40 — 150 евро. Также нельзя ночевать на пляже.

Читайте также Что не стоит покупать на курортах в Испании и почему

Прогулки в купальниках

На популярных курортах Испании действует запрет на прогулки в купальниках вне пляжа. Штрафы за нарушение правила от 120 — 600 евро. Кроме того, запрещено купаться в фонтанах.

Ремонт и мойка машины на улице

Мыть машину в Испании или делать ремонт на улице точно не стоит — можно получить значительный штраф.

Напомним, мы писали, что в Испании существует большое количество штрафов для автомобилистов. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля. Остальные штрафы смотрите по ссылке.

Попутно напомним о самых теплых местах в Испании , куда можно отправиться на отдых зимой.

перечень наиболее опасных районов Испании. Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подробно В то же время, Испанское издание La Razón вместе с криминологами и на основе статистики составилоИспании. Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подробно читайте здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.