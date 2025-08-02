Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро — Finance.ua

Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро Сегодня 11:12 — Личные финансы

Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро

Этим летом в Мадриде следует внимательно соблюдать правила, потому что некоторые нарушения могут стоить очень дорого, даже если кажутся странными. Если не соблюдать эти правила, штрафы могут достигать 1500 евро.

Например:

Кондиционер, капающий на улицу — штраф до 750 €.

Стекает вода из кондиционера на улицу: карается по местным правилам экономии воды.

Заходить с собакой в бассейн — штраф до 1500 евро

Это касается и муниципальных и региональных бассейнов.

Вождение без футболки — штраф от 80 до 200 € + 3 штрафных балла

Хотя прямо не запрещено, полиция может это рассматривать как нарушение.

Штрафы делятся на:

Легкие — до 750 евро;

Средние — 751−1500 евро.

Серьезные — от 3005 до 15 025 евро (например за загрязнение опасными веществами).

Раньше мы писали об опасных районах Испании, куда лучше не попадать. Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подобные районы находятся в крупных городах по всей Европе, и Испания здесь не исключение.

Опасные районы в Испании:

Carabanchel (Мадрид): грабежи, воровство, изнасилование, наркотики.

Cañada Real (Мадрид): известен своими наркопритонами.

Distrito Sur (Кордова): высокий уровень преступности и наркомании, социальное гетто.

El Cabañal (Валенсия): агрессивные налеты, грабежи, кражи.

El Príncipe (Сеута): организованная преступность и наркоторговля.

Los Pajaritos (Севилья): грабежи, наркотики, социальная изоляция.

Las Tres Mil Viviendas (Севилья): подобные проблемы, гетто.

El Puche (Альмерия): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.

La Mina (Барселона): социальное гетто с многочисленными проблемами.

El Raval (Барселона): грабежи, наркоторговля

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