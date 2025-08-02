Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро — Finance.ua
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Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро

Личные финансы
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Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро
Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро
Этим летом в Мадриде следует внимательно соблюдать правила, потому что некоторые нарушения могут стоить очень дорого, даже если кажутся странными. Если не соблюдать эти правила, штрафы могут достигать 1500 евро.
Например:
  • Кондиционер, капающий на улицу — штраф до 750 €.
Стекает вода из кондиционера на улицу: карается по местным правилам экономии воды.
  • Заходить с собакой в бассейн — штраф до 1500 евро
Это касается и муниципальных и региональных бассейнов.
  • Вождение без футболки — штраф от 80 до 200 € + 3 штрафных балла
Хотя прямо не запрещено, полиция может это рассматривать как нарушение.
Штрафы делятся на:
  • Легкие — до 750 евро;
  • Средние — 751−1500 евро.
  • Серьезные — от 3005 до 15 025 евро (например за загрязнение опасными веществами).
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Раньше мы писали об опасных районах Испании, куда лучше не попадать. Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подобные районы находятся в крупных городах по всей Европе, и Испания здесь не исключение.
Опасные районы в Испании:
  • Carabanchel (Мадрид): грабежи, воровство, изнасилование, наркотики.
  • Cañada Real (Мадрид): известен своими наркопритонами.
  • Distrito Sur (Кордова): высокий уровень преступности и наркомании, социальное гетто.
  • El Cabañal (Валенсия): агрессивные налеты, грабежи, кражи.
  • El Príncipe (Сеута): организованная преступность и наркоторговля.
  • Los Pajaritos (Севилья): грабежи, наркотики, социальная изоляция.
  • Las Tres Mil Viviendas (Севилья): подобные проблемы, гетто.
  • El Puche (Альмерия): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.
  • La Mina (Барселона): социальное гетто с многочисленными проблемами.
  • El Raval (Барселона): грабежи, наркоторговля

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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