Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро — Finance.ua

Необычные штрафы этим летом в Испании: за что можно заплатить до 1500 евро
Этим летом в Мадриде следует внимательно соблюдать правила, потому что некоторые нарушения могут стоить очень дорого, даже если кажутся странными. Если не соблюдать эти правила, штрафы могут достигать 1500 евро.
Например:
- Кондиционер, капающий на улицу — штраф до 750 €.
Стекает вода из кондиционера на улицу: карается по местным правилам экономии воды.
- Заходить с собакой в бассейн — штраф до 1500 евро
Это касается и муниципальных и региональных бассейнов.
- Вождение без футболки — штраф от 80 до 200 € + 3 штрафных балла
Хотя прямо не запрещено, полиция может это рассматривать как нарушение.
Штрафы делятся на:
- Легкие — до 750 евро;
- Средние — 751−1500 евро.
- Серьезные — от 3005 до 15 025 евро (например за загрязнение опасными веществами).
Раньше мы писали об опасных районах Испании, куда лучше не попадать. Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подобные районы находятся в крупных городах по всей Европе, и Испания здесь не исключение.
Опасные районы в Испании:
- Carabanchel (Мадрид): грабежи, воровство, изнасилование, наркотики.
- Cañada Real (Мадрид): известен своими наркопритонами.
- Distrito Sur (Кордова): высокий уровень преступности и наркомании, социальное гетто.
- El Cabañal (Валенсия): агрессивные налеты, грабежи, кражи.
- El Príncipe (Сеута): организованная преступность и наркоторговля.
- Los Pajaritos (Севилья): грабежи, наркотики, социальная изоляция.
- Las Tres Mil Viviendas (Севилья): подобные проблемы, гетто.
- El Puche (Альмерия): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.
- La Mina (Барселона): социальное гетто с многочисленными проблемами.
- El Raval (Барселона): грабежи, наркоторговля
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