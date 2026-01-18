0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма

Мир
1
ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма
ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма
Лучшим городом для «ночного туризма» в 2026 году назван Рим. Итальянская столица возглавила рейтинг, опередив полсотни других популярных туристических направлений.
Об этом пишет TimeOut.

Что означает понятие «ночной туризм»

Эксперты объясняют, что «ночной туризм» означает поездки с акцентом на ночные, прохладные и необычные развлечения.
В то же время, многие сразу вспоминают астротуризм — наблюдение за звездами, заповедники темного неба и космические явления.
Впрочем, понятие ночного туризма гораздо шире. К нему относятся вечерние и ночные экскурсии по городам, обзор известных достопримечательностей после заката, ночные музеи, культурные события, кинопоказы под открытым небом и даже сафари в сумерках. Как отмечается, за последний год это направление превратилось в один из заметных тревел-трендов.
Платформа хранения багажа Radical Storage проанализировала 50 городов мира, оценив их по четырем критериям:
  • ночные впечатления и активности (количество ночных экскурсий и событий) — 40%;
  • природные факторы (уровень светового загрязнения и средняя продолжительность светового дня) — 40%;
  • безопасность (насколько безопасно гулять ночью, по оценкам местных жителей) — 10%;
  • транспорт (доступность и стоимость ночного транспорта) — 10%.
«В результате лучшим городом для ночного туризма в 2026 году неожиданно стал Рим. Итальянская столица получила общий индекс 6,07 балла из 10, показав особо высокий результат в категории „впечатления“ — 9,2 балла», — говорится в статье.
Рим предлагает 305 ночных туров, многие из которых имеют высокие оценки путешественников. Среди них — вечерние прогулки по Колизею, кинопоказы под открытым небом, ночные рынки и культурные события после заката.
ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма в 2026 году:
  1. Рим, Италия
  2. Амстердам, Нидерланды
  3. Тромсе, Норвегия
  4. Рованиеми, Финляндия
  5. Токио, Япония
  6. Дубай, ОАЭ
  7. Лондон, Великобритания
  8. Париж, Франция
  9. Марракеш, Марокко
  10. Ко Панган, Таиланд
«Ночной туризм все больше привлекает тех, кто хочет увидеть города с новой, менее явной стороны — когда спадает жара, исчезают толпы, а знакомые локации открываются с другого ракурса», — отмечают в TimeOut.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems