ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма

Лучшим городом для «ночного туризма» в 2026 году назван Рим. Итальянская столица возглавила рейтинг, опередив полсотни других популярных туристических направлений.

Об этом пишет TimeOut.

Что означает понятие «ночной туризм»

Эксперты объясняют, что «ночной туризм» означает поездки с акцентом на ночные, прохладные и необычные развлечения.

В то же время, многие сразу вспоминают астротуризм — наблюдение за звездами, заповедники темного неба и космические явления.

Впрочем, понятие ночного туризма гораздо шире. К нему относятся вечерние и ночные экскурсии по городам, обзор известных достопримечательностей после заката, ночные музеи, культурные события, кинопоказы под открытым небом и даже сафари в сумерках. Как отмечается, за последний год это направление превратилось в один из заметных тревел-трендов.

Платформа хранения багажа Radical Storage проанализировала 50 городов мира, оценив их по четырем критериям:

ночные впечатления и активности (количество ночных экскурсий и событий) — 40%;

природные факторы (уровень светового загрязнения и средняя продолжительность светового дня) — 40%;

безопасность (насколько безопасно гулять ночью, по оценкам местных жителей) — 10%;

транспорт (доступность и стоимость ночного транспорта) — 10%.

«В результате лучшим городом для ночного туризма в 2026 году неожиданно стал Рим. Итальянская столица получила общий индекс 6,07 балла из 10, показав особо высокий результат в категории „впечатления“ — 9,2 балла», — говорится в статье.

Рим предлагает 305 ночных туров, многие из которых имеют высокие оценки путешественников. Среди них — вечерние прогулки по Колизею, кинопоказы под открытым небом, ночные рынки и культурные события после заката.

ТОП-10 лучших городов мира для ночного туризма в 2026 году:

Рим, Италия Амстердам, Нидерланды Тромсе, Норвегия Рованиеми, Финляндия Токио, Япония Дубай, ОАЭ Лондон, Великобритания Париж, Франция Марракеш, Марокко Ко Панган, Таиланд

«Ночной туризм все больше привлекает тех, кто хочет увидеть города с новой, менее явной стороны — когда спадает жара, исчезают толпы, а знакомые локации открываются с другого ракурса», — отмечают в TimeOut.

УНІАН По материалам:

