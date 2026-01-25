ТОП-10 самых привлекательных туристических направлений мира Сегодня 21:09 — Мир

Непал – одна из самых привлекательных туристических стран мира в 2026 году

Издание Time Out назвало 10 самых привлекательных туристических направлений 2026 года — от Канадских Скалистых гор и Рабата до Вьетнама, Непала и Сицилии.

В подборку вошли естественные локации, культурные центры и гастрономические регионы, объединяющие новые впечатления, активное развитие туристической инфраструктуры и растущий интерес путешественников со всего мира.

Канадские Скалистые горы: природа и термальный релакс

Одним из главных открытий рейтинга стали Канадские Скалистые горы. В 2025 году на берегу озера Луиза открылся новый термальный оздоровительный курорт BASIN Glacial Waters, который разрабатывали более двух десятилетий. Пространство, спроектированное дизайнером Маттео Туном, открывает панорамные виды на горы и ярко-голубые воды озера.

Акцент сделан на термальном купании: холодные погружения, горячие камни, финская сауна со скандинавскими ритуалами Aufguss. А после процедур гости могут нырнуть непосредственно в ледяную воду одного из самых известных озер Канады.

Рабат, Марокко: культурное возрождение столицы

В последние годы туристические потоки в Марокко смещались от Марракеша до Агадира, Касабланки и Эс-Сувейры. Однако 2026 год, по прогнозам Time Out, станет годом Рабата.

Город готовится к открытию Королевского театра Рабата — футуристического здания на 1800 мест и амфитеатра на 7000 зрителей, спроектированных Захой Хадид.

Кроме того, в апреле Рабат получит статус Всемирной столицы книги ЮНЕСКО. К этому событию запланированы открытия, семинары, мастер-классы и марафоны публичного чтения.

Алгодойнс, Баия, Бразилия: пляжи без толп

На фоне растущей популярности полуострова Марау на туристическую авансцену выходит поселок Алгодойнс в южной Баии. Почти девственная территория привлекает пляжами «с открыток», впадающими в море реками и непринужденной атмосферой пляжных баров.

Здесь активно развивается гостиничная инфраструктура, в частности, выделяется Vila Oya с локальной кухней и свежими морепродуктами.

Среди обязательных активностей — лодочная прогулка по заливу Камаму с посещением водопада Тременбе.

Гамбург, Германия: город культуры и будущего

Гамбург, второй по величине город Германии, давно закрепил статус культурной столицы. Волнообразная Эльбфилармония и один из величайших художественных музеев страны — Гамбургский кунстхалле — стали частью городского символа.

В 2026 году здесь откроется крупнейший музей цифрового искусства в Европе — UBS Digital Art Museum, а также новая опера в HafenCity с многоуровневыми садами на крыше.

Аораки / Маунт-Кук, Новая Зеландия: рай для хайкинга

Пешие путешествия остаются среди главных тревел-трендов, и Аораки/Маунт-Кук, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, считают одним из лучших мест для хайкинга.

Осенью 2026 года здесь откроют самый длинный подвесной пешеходный мост в Новой Зеландии длиной 189 метров.

Путешественникам советуют заночевать в поселке Маунт-Кук, а затем отправиться к озеру Текапо — самому большому заповеднику темного неба в Южном полушарии.

Мендоса, Аргентина: больше, чем виноделие

Мендоса — одна из главных винодельческих столиц мира, расположенная среди долины Уко, Лухан-де-Куйо и Майпу. Регион давно привлекает ценителей вина, однако его туристический потенциал гораздо шире.

Гастрономическая сцена здесь варьируется от простых локальных заведений до ресторанов мирового уровня.

Туристам доступны как бюджетные отели, так и дизайнерские виноградниковые комплексы с видами на Анды. Помимо дегустаций, регион предлагает конные прогулки, хайкинг и рафтинг.

Сайренсестер, Англия: альтернатива массовому туризму

После того, как поселок Бибури в Котсволдсе получил титул самого красивого в мире, регион столкнулся с проблемой чрезмерного туризма. Сайренсестер предлагают как более постоянную альтернативу.

Город объединяет разные архитектурные стили, римское наследие (музей Кориниум и амфитеатр), активную рыночную жизнь и широкий выбор пабов и ресторанов. Он также удобен как база для путешествий по менее людным уголкам Котсволдса.

Центральный Вьетнам: новый уровень комфорта

Центральный Вьетнам в 2026 году станет одним из самых заметных туристических направлений. Новые международные рейсы в Дананг и открытие Nobu Hotel Danang — 43-этажного пляжного отеля с фирменной фьюжн-кухней — меняют туристический ландшафт региона.

На севере Хюэ переживает масштабное культурное возрождение императорского города, а будущий Grand Royal Riverside Hue с оздоровительным фокусом дополняет предложение для туристов.

Непал: цифровой детокс и духовные практики

В 2026 году Непал смещает акцент от массовых маршрутов к велнес-туризму и осознанному отдыху. Появляются новые экологи, в частности, Dwarika’s Sanctuary с трансформационными холистическими программами.

Даже Лумбини, место рождения Будды, получает современный отель Crowne Plaza, а для городской жизни туристам советуют останавливаться в новом Moxy Kathmandu.

Фавиньяна, Сицилия: остров до кинобума

Остров Фавиньяна у западного побережья Сицилии привлечет особое внимание благодаря фильму Кристофера Нолана «Одиссея». Бирюзовое море, кинематографические пляжи и деревенский шарм делают его одним из самых привлекательных направлений — пока без массовых толп.

