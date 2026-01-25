0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых привлекательных туристических направлений мира

Мир
50
Непал – одна из самых привлекательных туристических стран мира в 2026 году
Непал – одна из самых привлекательных туристических стран мира в 2026 году
Издание Time Out назвало 10 самых привлекательных туристических направлений 2026 года — от Канадских Скалистых гор и Рабата до Вьетнама, Непала и Сицилии.
В подборку вошли естественные локации, культурные центры и гастрономические регионы, объединяющие новые впечатления, активное развитие туристической инфраструктуры и растущий интерес путешественников со всего мира.

Канадские Скалистые горы: природа и термальный релакс

Одним из главных открытий рейтинга стали Канадские Скалистые горы. В 2025 году на берегу озера Луиза открылся новый термальный оздоровительный курорт BASIN Glacial Waters, который разрабатывали более двух десятилетий. Пространство, спроектированное дизайнером Маттео Туном, открывает панорамные виды на горы и ярко-голубые воды озера.
Читайте также
Акцент сделан на термальном купании: холодные погружения, горячие камни, финская сауна со скандинавскими ритуалами Aufguss. А после процедур гости могут нырнуть непосредственно в ледяную воду одного из самых известных озер Канады.

Рабат, Марокко: культурное возрождение столицы

В последние годы туристические потоки в Марокко смещались от Марракеша до Агадира, Касабланки и Эс-Сувейры. Однако 2026 год, по прогнозам Time Out, станет годом Рабата.
Город готовится к открытию Королевского театра Рабата — футуристического здания на 1800 мест и амфитеатра на 7000 зрителей, спроектированных Захой Хадид.
Кроме того, в апреле Рабат получит статус Всемирной столицы книги ЮНЕСКО. К этому событию запланированы открытия, семинары, мастер-классы и марафоны публичного чтения.

Алгодойнс, Баия, Бразилия: пляжи без толп

На фоне растущей популярности полуострова Марау на туристическую авансцену выходит поселок Алгодойнс в южной Баии. Почти девственная территория привлекает пляжами «с открыток», впадающими в море реками и непринужденной атмосферой пляжных баров.
Читайте также
Здесь активно развивается гостиничная инфраструктура, в частности, выделяется Vila Oya с локальной кухней и свежими морепродуктами.
Среди обязательных активностей — лодочная прогулка по заливу Камаму с посещением водопада Тременбе.

Гамбург, Германия: город культуры и будущего

Гамбург, второй по величине город Германии, давно закрепил статус культурной столицы. Волнообразная Эльбфилармония и один из величайших художественных музеев страны — Гамбургский кунстхалле — стали частью городского символа.
В 2026 году здесь откроется крупнейший музей цифрового искусства в Европе — UBS Digital Art Museum, а также новая опера в HafenCity с многоуровневыми садами на крыше.

Аораки / Маунт-Кук, Новая Зеландия: рай для хайкинга

Пешие путешествия остаются среди главных тревел-трендов, и Аораки/Маунт-Кук, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, считают одним из лучших мест для хайкинга.
Читайте также
Осенью 2026 года здесь откроют самый длинный подвесной пешеходный мост в Новой Зеландии длиной 189 метров.
Путешественникам советуют заночевать в поселке Маунт-Кук, а затем отправиться к озеру Текапо — самому большому заповеднику темного неба в Южном полушарии.

Мендоса, Аргентина: больше, чем виноделие

Мендоса — одна из главных винодельческих столиц мира, расположенная среди долины Уко, Лухан-де-Куйо и Майпу. Регион давно привлекает ценителей вина, однако его туристический потенциал гораздо шире.
Гастрономическая сцена здесь варьируется от простых локальных заведений до ресторанов мирового уровня.
Читайте также
Туристам доступны как бюджетные отели, так и дизайнерские виноградниковые комплексы с видами на Анды. Помимо дегустаций, регион предлагает конные прогулки, хайкинг и рафтинг.

Сайренсестер, Англия: альтернатива массовому туризму

После того, как поселок Бибури в Котсволдсе получил титул самого красивого в мире, регион столкнулся с проблемой чрезмерного туризма. Сайренсестер предлагают как более постоянную альтернативу.
Город объединяет разные архитектурные стили, римское наследие (музей Кориниум и амфитеатр), активную рыночную жизнь и широкий выбор пабов и ресторанов. Он также удобен как база для путешествий по менее людным уголкам Котсволдса.

Центральный Вьетнам: новый уровень комфорта

Центральный Вьетнам в 2026 году станет одним из самых заметных туристических направлений. Новые международные рейсы в Дананг и открытие Nobu Hotel Danang — 43-этажного пляжного отеля с фирменной фьюжн-кухней — меняют туристический ландшафт региона.
Читайте также
На севере Хюэ переживает масштабное культурное возрождение императорского города, а будущий Grand Royal Riverside Hue с оздоровительным фокусом дополняет предложение для туристов.

Непал: цифровой детокс и духовные практики

В 2026 году Непал смещает акцент от массовых маршрутов к велнес-туризму и осознанному отдыху. Появляются новые экологи, в частности, Dwarika’s Sanctuary с трансформационными холистическими программами.
Даже Лумбини, место рождения Будды, получает современный отель Crowne Plaza, а для городской жизни туристам советуют останавливаться в новом Moxy Kathmandu.

Фавиньяна, Сицилия: остров до кинобума

Остров Фавиньяна у западного побережья Сицилии привлечет особое внимание благодаря фильму Кристофера Нолана «Одиссея». Бирюзовое море, кинематографические пляжи и деревенский шарм делают его одним из самых привлекательных направлений — пока без массовых толп.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems