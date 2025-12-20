0 800 307 555
ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира (инфографика)

Мир
9
ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира (инфографика)
ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира (инфографика)
Европейские города доминируют в рейтинге самых комфортных городов мира на 2025−2026 годы: они заняли 38 из 50 самых высоких позиций и все места в ТОП-10.
Об этом свидетельствует ежегодное исследование Location Ratings от ECA International, пишет Timeout.
Аналитики оценили 275 городов мира по следующим критериям: безопасность, политическая ситуация, доступ к медицине и социальным услугам, инфраструктура, состояние окружающей среды, жилищные условия и возможности для отдыха.

ТОП-10 самых комфортных городов мира для жизни

Лидером рейтинга стала швейцарская столица Берн, известная своим Старым городом, датируемым XII веком.
Город отличается высокими социальными стандартами, размеренным темпом жизни, историческим наследием и продуманной городской инфраструктурой.
Однако эксперты отмечают, что Швейцарию вряд ли можно назвать самой доступной для жизни. Страна входит в рейтинги самых дорогих в мире по аренде жилья и расходам на питание.
ТОП-10 самых комфортных для жизни городов мира (инфографика)
До этого Finance.ua отмечал, что лучшей страной для жизни и работы иностранных работников второй год подряд признана Панама. Страна получила самые высокие оценки за легкость интеграции, отсутствие языкового барьера и дружелюбие местных жителей.
Среди основных преимуществ страны — короткая рабочая неделя (в среднем 41 час), доступное жилье, высокий уровень безопасности и здравоохранения.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
