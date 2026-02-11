ЕС готовит перечень требований к россии для мирного соглашения по Украине Сегодня 14:23 — Мир

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что предложит странам ЕС перечень условий, которые россия должна выполнить в рамках возможного урегулирования войны против Украины.

Об этом она сообщила во вторник, общаясь с журналистами в Брюсселе, передает Reuters.

По словам Каллас, переговоры о прекращении войны сейчас проходят преимущественно при участии представителей Украины, США и россии, в то время как европейские страны привлекаются эпизодически. В то же время в ЕС отмечают, что ни одно мирное соглашение не может быть принято без участия Европы.

Она подчеркнула, что условия урегулирования должны выдвигаться не Украине, которая уже испытала значительное давление, а россии.

Список условий представят в ближайшие дни

Каллас сообщила, что планирует представить соответствующие предложения правительствам государств-членов ЕС в ближайшие дни. Среди возможных требований она назвала возвращение всех украинских детей, незаконно вывезенных во время войны, а также ограничение военного потенциала россии. Детали других пунктов пока не раскрываются.

Европейские чиновники также отмечают, что ЕС оказывает рычаги влияния на россию. В частности, в странах Евросоюза заморожено около 210 млрд евро российских активов, которые могут стать предметом переговоров в рамках потенциального урегулирования.

В Евросоюзе также обсуждается возможность назначения специального представителя для переговоров с россией. В то же время, Каллас подчеркнула, что перед этим страны блока должны согласовать общую позицию и ключевые требования к москве.

По ее словам, определение четких условий необходимо для достижения устойчивого и долгосрочного мира.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.