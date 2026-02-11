0 800 307 555
ру
ЕС готовит перечень требований к россии для мирного соглашения по Украине

Мир
14
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что предложит странам ЕС перечень условий, которые россия должна выполнить в рамках возможного урегулирования войны против Украины.
Об этом она сообщила во вторник, общаясь с журналистами в Брюсселе, передает Reuters.
По словам Каллас, переговоры о прекращении войны сейчас проходят преимущественно при участии представителей Украины, США и россии, в то время как европейские страны привлекаются эпизодически. В то же время в ЕС отмечают, что ни одно мирное соглашение не может быть принято без участия Европы.
Она подчеркнула, что условия урегулирования должны выдвигаться не Украине, которая уже испытала значительное давление, а россии.

Список условий представят в ближайшие дни

Каллас сообщила, что планирует представить соответствующие предложения правительствам государств-членов ЕС в ближайшие дни. Среди возможных требований она назвала возвращение всех украинских детей, незаконно вывезенных во время войны, а также ограничение военного потенциала россии. Детали других пунктов пока не раскрываются.
Европейские чиновники также отмечают, что ЕС оказывает рычаги влияния на россию. В частности, в странах Евросоюза заморожено около 210 млрд евро российских активов, которые могут стать предметом переговоров в рамках потенциального урегулирования.
В Евросоюзе также обсуждается возможность назначения специального представителя для переговоров с россией. В то же время, Каллас подчеркнула, что перед этим страны блока должны согласовать общую позицию и ключевые требования к москве.
По ее словам, определение четких условий необходимо для достижения устойчивого и долгосрочного мира.
