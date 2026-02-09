Чехия планирует более чем втрое сократить гуманитарную помощь другим государствам Сегодня 09:13 — Мир

Министерство иностранных дел Чехии планирует более чем втрое сократить расходы на гуманитарную помощь другим странам.

Об этом сообщает издание ČT24.

Изменение подхода к финансированию гуманитарных проектов

Предыдущее правительство во главе с Петром Фиалой выделяло на гуманитарные проекты около 165 млн чешских крон (6,8 млн евро). А действующий Кабинет Министров под руководством Андрея Бабиша предлагает уменьшить эти расходы до 50 млн крон (2 млн евро).

Министр иностранных дел Чехии Петр Маценко объяснил такое решение необходимостью экономии бюджетных средств.

Чехия использовала эти средства для финансирования гуманитарных инициатив в других странах, например эксплуатации вертолетов для ликвидации пожаров в Испании или помощь сектору Газа.

Помощь также поступала Украине — на эти средства чешское правительство закупило генераторы для критических нужд украинских городов.

Реакция оппозиции

Сокращение гуманитарных расходов подверглось критике в оппозиции. Экс-министр иностранных дел Чехии Ян Липовский назвал это «местью человечеству». По словам политика, в случае гуманитарных катастроф глава МИД обязан быстро принимать решение о срочной помощи, а не ждать выделения средств от всего правительства.

Как отметил Липовский, эти расходы также использовались на проекты в Украине, в частности, для восстановления школ или жилья для внутренне перемещенных лиц. Пока не ясно, будут ли эти инициативы продолжены.

