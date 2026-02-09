0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чехия планирует более чем втрое сократить гуманитарную помощь другим государствам

Мир
1
Министерство иностранных дел Чехии планирует более чем втрое сократить расходы на гуманитарную помощь другим странам.
Об этом сообщает издание ČT24.

Изменение подхода к финансированию гуманитарных проектов

Предыдущее правительство во главе с Петром Фиалой выделяло на гуманитарные проекты около 165 млн чешских крон (6,8 млн евро). А действующий Кабинет Министров под руководством Андрея Бабиша предлагает уменьшить эти расходы до 50 млн крон (2 млн евро).
Министр иностранных дел Чехии Петр Маценко объяснил такое решение необходимостью экономии бюджетных средств.
Читайте также
Чехия использовала эти средства для финансирования гуманитарных инициатив в других странах, например эксплуатации вертолетов для ликвидации пожаров в Испании или помощь сектору Газа.
Помощь также поступала Украине — на эти средства чешское правительство закупило генераторы для критических нужд украинских городов.

Реакция оппозиции

Сокращение гуманитарных расходов подверглось критике в оппозиции. Экс-министр иностранных дел Чехии Ян Липовский назвал это «местью человечеству». По словам политика, в случае гуманитарных катастроф глава МИД обязан быстро принимать решение о срочной помощи, а не ждать выделения средств от всего правительства.
Как отметил Липовский, эти расходы также использовались на проекты в Украине, в частности, для восстановления школ или жилья для внутренне перемещенных лиц. Пока не ясно, будут ли эти инициативы продолжены.
По материалам:
Європейська правда
ЧехияГуманитарная помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems