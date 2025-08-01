Усталость Чехии от украинских беженцев растет на фоне экономических проблем — опрос — Finance.ua
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Усталость Чехии от украинских беженцев растет на фоне экономических проблем — опрос

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Усталость Чехии от украинских беженцев растет на фоне экономических проблем — опрос
Усталость Чехии от украинских беженцев растет на фоне экономических проблем — опрос
В Чехии 58% опрошенных считают, что страна приняла слишком много беженцев.
Об этом говорится в новом опросе агентства STEM.
Но поддержка их дальнейшего пребывания остается стабильной.
  • 52% поддерживают предоставление украинцам убежища,
  • 31% считают это полезным.
«Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может значительно усложниться», — сказал аналитик STEM Иржи Таборский, отметив, что сопротивление иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.
Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия.
Среди респондентов 60% ошибочно полагали, что украинцы берут от государства больше денег, чем отдают.
Чехия принимает около 373 700 украинцев с временной защитой, что является третьим по величине показателем в ЕС после Германии и Польши.
Однако на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС в 9,5.
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Напомним, что в Чехии украинские беженцы уплатили больше налогов, чем получили пособия.
Так в 2023 году украинские беженцы в Чехии уплатили налоги, сумма которых больше, чем объем социальной помощи.
Как известно, в стране работают около 60% переселенцев из Украины в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом заявил министр труда Чехии Мариан Юречка во время пресс-конференции после встречи с депутатом немецкого парламента Зеппом Мюллером.
«В 2023 году сумма, которую они заплатят в виде налогов, будет выше, чем государство, которое потратит на их поддержку», — добавил Мариан Юречка.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.
  • Начиная с нового учебного года, система поддержки украинских детей в чешских школах претерпевает существенные изменения. Как пишет Seznam Zprávy, Министерство образования Чешской Республики решило отменить финансирование, которое позволяло учебным заведениям обеспечивать украиноязычных ассистентов, покупать учебные материалы и эффективно интегрировать детей, прибывших в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.
  • В Чехии стали отправлять письма украинцам с предупреждением, что данные об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление. Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании (№ 105/2016 Sb.).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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