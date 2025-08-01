Усталость Чехии от украинских беженцев растет на фоне экономических проблем — опрос Сегодня 18:24

Усталость Чехии от украинских беженцев растет на фоне экономических проблем — опрос

В Чехии 58% опрошенных считают, что страна приняла слишком много беженцев.

Об этом говорится в новом опросе агентства STEM.

Но поддержка их дальнейшего пребывания остается стабильной.

52% поддерживают предоставление украинцам убежища,

31% считают это полезным.

«Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может значительно усложниться», — сказал аналитик STEM Иржи Таборский, отметив, что сопротивление иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.

Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия.

Среди респондентов 60% ошибочно полагали, что украинцы берут от государства больше денег, чем отдают.

Чехия принимает около 373 700 украинцев с временной защитой, что является третьим по величине показателем в ЕС после Германии и Польши.

Однако на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС в 9,5.

украинские беженцы уплатили больше налогов, чем получили пособия. Напомним , что в Чехии

Так в 2023 году украинские беженцы в Чехии уплатили налоги, сумма которых больше, чем объем социальной помощи.

Как известно, в стране работают около 60% переселенцев из Украины в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом заявил министр труда Чехии Мариан Юречка во время пресс-конференции после встречи с депутатом немецкого парламента Зеппом Мюллером.

«В 2023 году сумма, которую они заплатят в виде налогов, будет выше, чем государство, которое потратит на их поддержку», — добавил Мариан Юречка.

Справка Finance.ua:

Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.

Начиная с нового учебного года, система поддержки украинских детей в чешских школах претерпевает существенные изменения. Как пишет Seznam Zprávy, Министерство образования Чешской Республики решило отменить финансирование, которое позволяло учебным заведениям обеспечивать украиноязычных ассистентов, покупать учебные материалы и эффективно интегрировать детей, прибывших в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

В Чехии стали отправлять письма украинцам с предупреждением, что данные об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление. Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании (№ 105/2016 Sb.).

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