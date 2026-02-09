Недвижимость в США: что больше всего покупают и сколько это стоит
Рынок жилой недвижимости США после нескольких турбулентных лет входит в фазу относительной стабильности. Спрос есть. Но поведение покупателей заметно изменилось. Вместо импульсивных решений наблюдаются цифры и расчеты. В частности, и относительно реальной рентабельности, а еще в плане затрат на долгосрочную перспективу.
Что же сейчас покупают с недвижимости в США и сколько это стоит? За комментариями мы обратились к нескольким экспертам. Подробные ответы предоставила юрист практики недвижимости и строительства компании «Приходько и партнеры» Татьяна Тернавская. Она отметила, что «на сегодняшний день рынок выглядит осторожным, но здоровым». Заметила, что клиенты больше не покупают, как это было несколько лет назад. Почти каждая сделка начинается с детального просчета бюджета, налогов и реальных ежемесячных расходов".
Текущие тенденции на рынке жилой недвижимости в США
Стабильную активность на этом рынке поддерживает и внутренний спрос и интересы иностранцев, в частности украинцев. Высокие ставки в договорах ипотеки покупателей больше не шокируют. Они уже воспринимаются просто как новая реальность, в пределах которой приходится принимать решения.
Из практики сопровождения сделок можно сделать выводы, что покупатели более тщательно и внимательно считают:
- будущие платежи по ипотеке;
- налог на недвижимость, который придется уплатить;
- суммы по страховым выплатам;
- платежи HOA (homeowners association), если речь идет о таунхаусах или кондоминиумах.
Такое ответственное отношение заметно уменьшает количество импульсивных покупок и повышает качество сделок.
Сколько стоит жилье: ориентировочные бюджеты
Разница в ценах между штатами существенна, даже город и его район имеют значение. По сведениям из практики сопровождения сделок можно сделать выводы, что:
- в Калифорнии на покупку нужно готовить от 750 тыс. долларов (это средний бюджет);
- в Нью-Йорке выходит чуть дешевле — от 650−700 тыс. долларов;
- в большинстве районов Техаса жилье обойдется в среднем в 450−500 тыс. долларов. Но бывают и более высокие ценники.
Если, например, в Лос-Анджелесе покупатель за 600−700 тыс. долларов сможет приобрести небольшой домик или кондоминиум, то во Флориде за такие же деньги можно будет взять отдельный полностью полноценный дом, да еще с прилегающим земельным участком.
Какие форматы жилья сейчас в приоритете
«Фаворитами рынка» эксперты называют:
- single-family homes (одноэтажные дома);
- таунхаусы.
Особый спрос на такое жилье в регионах в США среди семей и покупателей ранее ориентировались исключительно на крупные города. То есть изменения в приоритетах.
«Например, семья с бюджетом на 450−500 тыс. долларов, сначала рассматривавшая кондоминиум в большом городе, в итоге может выбрать себе дом в пригороде Техаса или Флориды. Так за те же деньги люди получают больше пространства и меньше ежемесячные расходы», — объясняет Тернавская.
Таунхаусы подходят для тех, кто выбирает компромиссный вариант между отдельным домом и квартирой. Они более удобны в плане жизни, более выгодны в обслуживании, чем классические апартаменты в городе.
Кондоминиумы стабильно актуальны. Но после анализа рынка можно заключить, что их роль сейчас изменилась. Теперь, как отмечают эксперты, чаще покупают их не для постоянного проживания, а для аренды или краткосрочных инвестиций.
В дорогих мегаполисах именно этот формат остается реалистичным вариантом входа на рынок.
Региональные отличия: куда и почему смещается спрос среди покупателей
Казалось бы, еще недавно покупатели стремились приобрести недвижимость в США в дорогих районах, в центрах мегаполисов. Но сейчас тенденции заметно изменились. Спрос активно переходит на более доступные и спокойные регионы.
По словам Татьяны Тернавской, клиенты все чаще пересматривают свои первоначальные планы. Эксперт отмечает, что «люди, ранее принципиально рассматривавшие Нью-Йорк или Калифорнию, сегодня соглашаются и на Южные штаты. Разница в бюджете может достигать сотен тысяч долларов без существенной потери качества жизни».
В каких штатах спрос самый высокий
В агентствах недвижимости, работающих с американским рынком, отмечают, что наиболее активно покупают жилье в:
- Техасе;
- Флориде;
- Аризоне;
- Северной Каролине.
Объекты стоимостью до 400−450 тыс. долларов в упомянутых штатах продают гораздо быстрее, чем аналогичные варианты в более дорогих регионах.
Нью-Йорк и Калифорния остаются привлекательными с точки зрения ликвидности и в плане престижа. Но, по словам специалистов, «сделки там обычно сложнее — и юридически, и финансово».
Первичный и вторичный рынок: скрытые расходы
На сегодняшний день на рынке США разница между новостройками и вторичным жильем особенно ощутима.
«Новостройки дороже, но клиенты получают более предсказуемые расходы. На вторичном рынке после покупки нередко приходится вкладывать еще 30−50 тыс. долларов в ремонт или приведение дома в соответствие с требованиями страховых компаний», — предостерегают представители «Приходько и партнеры».
При этом подчеркивают, что многих покупателей объединяет общая ошибка. Они не учитывают, «не закладывают эти расходы заранее». В результате ожидаемая финансовая модель сделки может быть изменена, причем существенно.
Современные инвестиции в недвижимость в США. Что сейчас лучше работает
Попытки быстро заработать на перепродаже рынок недвижимости в США больше не вознаграждает.
«Сегодня выиграют те, кто ориентируется не на рост цены, а на стабильный арендный доход», — подчеркивают эксперты.
К наиболее жизнеспособным инвестиционным проектам они относят:
- таунхаусы и дома;
- объекты, где аренда перекрывает ипотеку, налоги и содержание.
В то же время наиболее выгодными называют регионы, в которых население активно мигрирует.
Чтобы правильно оценить рентабельность понравившегося варианта, инвесторам нужно учесть:
- cap rate (коэффициент доходности);
- cash flow (свой реальный денежный ежемесячный поток);
- срок окупаемости.
«Часто клиенты отказываются от сделки уже на этапе расчетов — и это, на мой взгляд, правильное решение», — подчеркивает юрист «Приходько и партнеры».
Налоги и другие типичные ошибки покупателей
В большинстве случаев иностранцы, покупающие недвижимость в США, недооценивают сопутствующие расходы, а именно:
- предусмотренный налог на недвижимость;
- расходы на страховку;
- HOA-платежи.
Проконсультируйтесь предварительно с проверенными экспертами. В практике учащаются случаи, когда перечисленные расходы делают инвестицию не столь выгодной, какой она считалась на старте.
К наиболее распространенным ошибкам можно отнести:
- Покупку без глубочайшего анализа предлагаемой локации.
- Ориентир, в основном, на «выгодную цену».
- Игнорирование законов и других юридических нюансов.
- Переоценка потенциала в плане возможности быстрой перепродажи.
Эксперты уверены, что в ближайшие 12−24 месяца резких изменений на рынке недвижимости не ожидается. Вероятным сценарием считают стабильность с умеренными колебаниями цен.
В таких условиях выиграют те, кто будет считать заранее, действовать осторожно, не ждать быстрой прибыли и выбирать объекты с реальной ценностью.
