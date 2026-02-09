Динамика цен на однокомнатные квартиры в Киеве: что изменилось за год Сегодня 09:04 — Недвижимость

Семья переезжает в новое жилье

В 2025 году в большинстве районов Киева зафиксирован существенный рост количества объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир (+ 20−46%), в то время как спрос преимущественно снижался или оставался без изменений.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость

Голосеевский и Соломенский районы

В Голосеевском районе Киева медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры составляет 19,5 тыс. грн, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Сравнивая декабрь 2025 и декабрь 2024 количество объявлений о долгосрочной аренде 1-комнатной квартиры в Голосеевском районе выросло на 44% до 1 293 предложений. В то же время, спрос на аренду в районе вырос незначительно — на 2%.

Соломенский район также показывает положительную динамику по приросту предложений долгосрочной аренды 1-комнатной квартиры +45% (количество объявлений по состоянию на декабрь 2025 года составляет 947).

Несмотря на существенное увеличение предложения, медианная стоимость аренды в районе осталась без изменений и составляет 15 тыс. грн. В то же время, спрос на аренду снизился: количество откликов на объявления уменьшилось на 10%.

Левый берег: Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы

В Дарницком районе Киева количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир выросло на 29%.

В то же время, медианная стоимость аренды за год увеличилась на 7% - до 15 тыс. грн по сравнению с декабрем 2024 года. Спрос на аренду снизился: количество откликов уменьшилось почти на 20%.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепровском районе также выросла за год незначительно — всего на 4% и составляет 12,5 тыс. грн.

В то же время, количество объявлений об аренде выросло на 25% и сейчас превышает 1 тыс. Спрос в этом районе на аренду однокомнатных квартир снизился на 12%.

Самая низкая цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в Деснянском районе. По состоянию на декабрь 2025 года стоимость составляет 9 тыс. грн, что на 6% больше, чем в прошлом году.

В то же время количество объявлений за год выросло на 21% и составляет 497, а количество откликов уменьшилось почти на 20%.

Центральные районы: Печерский и Шевченковский

Центральные районы Киева и далее остаются самыми дорогими для арендаторов.

В частности, на Печерске количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир за год выросло на 21% до 1259 предложений.

Параллельно с этим медианная стоимость аренды поднялась на 11% и сейчас достигает почти 42 тыс. грн. Количество откликов на объявления в районе также выросло на 13%.

В Шевченковском районе количество объявлений об аренде однокомнатных квартир за год выросло на 30% и составляет почти 1300.

Медианная стоимость аренды осталась без изменений и составляет 22 тыс. грн. В то же время количество откликов на объявление уменьшилось на 2%.

Подольский, Святошинский и Оболонский районы

В Подольском произошел активный рост количества предложений долгосрочной аренды однокомнатной квартиры, а именно на 45% (на декабрь 2025 — 925 предложений).

В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 13% - до 18 тыс. грн. Спрос на аренду остался практически неизменным: количество откликов на объявление выросло всего на 1%.

Похожая ситуация и в Святошинском районе. Здесь количество объявлений за год выросло на 46% и по состоянию на декабрь 2025 года составляет 822, в то время как медианная стоимость аренды осталась без изменений и составляет 12 тыс. грн. Уровень спроса за год на аренду однокомнатных квартир в районе также остался прежним.

Самый высокий «скачок интереса» арендаторов зафиксирован в Оболонском районе. За год количество объявлений здесь выросло на 37% и составляет 713, а медианная стоимость аренды поднялась незначительно на 4%, до 14 тыс. грн.

В то же время, количество откликов за год увеличилось на 30%, а в среднем на одно объявление приходится 18,4 отклика — это самый высокий показатель среди всех районов Киева.

