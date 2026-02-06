0 800 307 555
Где в Украине самое дешевое жилье в новостройках и на вторичке (инфографика)

Недвижимость
Самые низкие цены на "квадрат" нового жилья – в Сумской и Запорожской областях
Выбор жилья в Украине — это сложный компромисс между ценой и безопасностью. Пока в западных регионах и столице цены «кусаются», в прифронтовых областях можно найти довольно дешевые варианты. Однако за такую ​​экономию придется платить спокойствием из-за рисков безопасности.
Со ссылкой на свежую аналитику Dim.Ria рассказываем о средних ценах, предложении и спросе на первичном и вторичном рынке жилья Украины.

Квартиры в новостройках

Цены

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц менялась в пределах 1−3% в зависимости от региона.
Наибольший рост аналитики зафиксировали в Ровенской области — +3,4%. В то же время, наибольшее падение за месяц — в Харьковской области (-3%).

Где дешевле?

Если говорить о новой застройке, то самую низкую среднюю стоимость за квадратный метр предлагают застройщики в Сумской и Запорожской областях — всего $571 за кв.м.
Несколько дороже обойдется новостройка в Николаеве ($673 за кв. м) и Чернигове ($680 за кв. м).

Где дороже всего?

Самые дорогие «квадраты» от застройщиков предлагают в столице, которая удерживает первенство с ценником $1 418. Также высокую планку держат Львовская область ($1 191), Кировоградская ($1 159) и Днепропетровская области ($1 139).
Предложение и спрос

В январе работали 83% отделов продаж новостроек — показатель не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. За месяц в эксплуатацию ввели 37 новых домов (76 секций). Больше всего — в Киевской области (27 секций, из них 2 — в Киеве). Также активными были Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области.
Спрос на новостройки за месяц (декабрь 2025 — январь 2026) был неравномерным. Рост был зафиксирован в Тернопольской (+9%) и Черкасской (+7%) областях. Наибольшее снижение спроса произошло в Волынской (-40%), Хмельницкой (-32%) и Ровенской (-30%).

Вторичный рынок

Цены

По данным Dim. Ria, в некоторых регионах средние цены на вторичку упали до -17%, тогда как западные области продолжают дорожать.
Самые высокие темпы роста — в Волынской и Днепропетровской (+6%), Ивано-Франковской и Львовской (+5%) областях.
Где дешевле всего?

Абсолютным лидером по доступности является Запорожье, где однокомнатную квартиру можно приобрести в среднем за $16 000.
Также в список бюджетных вариантов попали Херсонская область (средняя стоимость однушки — $17 000), Сумская и Николаевская области (по $19 000).
Где дороже всего?

Ожидаемо, самые высокие цены на вторичке зафиксированы в Киеве — в среднем $87 000 за однокомнатную квартиру.
Следом идут Львовская область ($73 000) и Закарпатье ($70 000).

Предложение и спрос

Количество объявлений на вторичном рынке в январе снова сократилось. Наибольшее падение — в Киеве (-20%), Кировоградской (-14%) и Черкасской (-10%) областях.
Спрос на вторичное жилье в январе рос почти по всей стране. Больше всего в Ивано-Франковской (+26%), Тернопольской (+26%) и Винницкой (+20%) областях.
Снижение спроса было зафиксировано в Хмельницкой (-17%), Николаевской (-9%) областях и Киеве (-8%).
Ранее мы сообщали, что пригород Киева перестает быть «спальным поясом» и все чаще воспринимается как полноценная альтернатива жилью в столице — об этом свидетельствуют и цены на жилье там.
Светлана Вышковская
Редактор
