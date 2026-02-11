Срок службы старых судов в россии увеличат до 50 лет 11.02.2026, 00:20 — Мир

Власти рф собираются увеличить срок службы речных и морских судов с 40 до 50 лет. Для этого министерство транспорта страны-агрессора внесло соответствующие поправки в законопроект, запрещающий эксплуатацию старых судов с 2030 года.

По словам осведомленного источника, одной из причин такого решения стало сокращение госфинансирования программы льготного лизинга гражданских судов на 2026−2028 годы почти вдвое, до 134,85 млрд руб. ($1,75 млрд). В результате количество судов, которые планируют построить по этой программе, уменьшилось с 260 до 219, сообщают The Moscow Times.

Также сказались сроки постройки судов на российских верфях. В среднем один среднетоннажный корабль строят два года, а крупнотоннажный — три. При этом сдача часто задерживается на такие же сроки. В итоге большинство уже заложенных судов верфи не успеют передать заказчикам до 2030 года.

Замена старого флота

Ранее заместитель министра транспорта рф Александр Пошивай говорил, что для замены старого флота нужно обновить 1714 судов в ближайшие четыре года. В то же время, по предварительным оценкам, в 2025 году российские верфи передали заказчикам 129 гражданских судов против 131 в 2024-м.

Первоначально законопроект о запрете эксплуатации старых судов, разработанный по инициативе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), предполагал, что судам старше 40 лет будет запрещено заходить в российские порты с 2030 года.

В то же время российские суда старше 30 лет должны будут проходить ежегодный осмотр, а иностранные того же возраста — раз в полгода. В то же время ОСК предлагала масштабировать программу господдержки российских судовладельцев, стимулируя их обновлять флот.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что законопроект в первоначальном виде был «чрезмерно жестким». Пока сохраняется высокая ключевая ставка Центробанка рф, при которой практически нет рыночного лизинга, а дефицит госбюджета растет, правительство явно не сможет реализовать такую ​​масштабную программу финансирования.

НВ По материалам:

