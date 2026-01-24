МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики
Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда в 2026 году, показатель глобального экономического роста достигнет 3,3%. Это произошло на 0,2 в. больше, чем прогнозировалось в октябре прошлого года.
Об этом говорится на сайте МВФ.
Что этому способствует
Основной вклад в рост глобального ВВП обеспечат американская и китайская экономики.
Экономическая устойчивость объясняется совокупностью нескольких факторов: ослабление торговой напряженности, благоприятные финансовые условия и гибкость бизнеса и госполитики, особенно в странах с развивающимися рынками.
Оптимизм МВФ основывается на постоянном росте инвестиций в сектор информационных технологий, особенно в искусственный интеллект.
Инвестиции в американские технологии взлетели до рекордного уровня с 2001 года. Это не только поддерживает бизнес в США, но и дает толчок мировой торговле, особенно производителям электроники в Азии.
Дальнейшее развитие технологий вызывает как новые риски, так и дополнительные точки роста для мира. Оптимистический сценарий предполагает, что реализация потенциала ИИ увеличит глобальный ВВП на 0,3% сверх ожиданий благодаря росту эффективности бизнеса.
Если доходы от ИИ не оправдают высоких ожиданий, настроения инвесторов ухудшатся, что приведет к падению фондовых рынков.
Согласно расчетам МВФ за октябрь 2025 года такая коррекция может замедлить мировой рост на 0,4%.
Больше всего пострадают США и Азия: резкое сокращение инвестиций в технологии заставит перераспределять ресурсы и рабочую силу, что приведет к значительным экономическим потерям.
