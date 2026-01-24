МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики Сегодня 09:24 — Мир

Прогноз МВФ относительно роста мировой экономики

Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда в 2026 году, показатель глобального экономического роста достигнет 3,3%. Это произошло на 0,2 в. больше, чем прогнозировалось в октябре прошлого года.

Об этом говорится на сайте МВФ.

Что этому способствует

Основной вклад в рост глобального ВВП обеспечат американская и китайская экономики.

Читайте также Всемирный банк ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Экономическая устойчивость объясняется совокупностью нескольких факторов: ослабление торговой напряженности, благоприятные финансовые условия и гибкость бизнеса и госполитики, особенно в странах с развивающимися рынками.

Оптимизм МВФ основывается на постоянном росте инвестиций в сектор информационных технологий, особенно в искусственный интеллект.

Инвестиции в американские технологии взлетели до рекордного уровня с 2001 года. Это не только поддерживает бизнес в США, но и дает толчок мировой торговле, особенно производителям электроники в Азии.

Читайте также Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году

Дальнейшее развитие технологий вызывает как новые риски, так и дополнительные точки роста для мира. Оптимистический сценарий предполагает, что реализация потенциала ИИ увеличит глобальный ВВП на 0,3% сверх ожиданий благодаря росту эффективности бизнеса.

Если доходы от ИИ не оправдают высоких ожиданий, настроения инвесторов ухудшатся, что приведет к падению фондовых рынков.

Согласно расчетам МВФ за октябрь 2025 года такая коррекция может замедлить мировой рост на 0,4%.

Больше всего пострадают США и Азия: резкое сокращение инвестиций в технологии заставит перераспределять ресурсы и рабочую силу, что приведет к значительным экономическим потерям.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.