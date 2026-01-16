Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году

В 2025 году реальный ВВП Украины вырос на 2,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Экономика Украины показала рост, близкий к прогнозируемому, который поддерживался положительной динамикой, в частности, в таких ключевых секторах:

внутренняя (прежде всего розничная) торговля;

строительство;

перерабатывающая промышленность, в частности, наращивание производства продукции оборонного направления, фармацевтической продукции, продукции металлургии, стройматериалов и пр.

Среди факторов, которые поддерживали экономическую активность в 2025 году:

реализация программ восстановления и развития бизнеса, финансируемых за счет международной финансовой помощи. По данным Минфина, в 2025 году в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили новых кредитов на сумму около 93,7 млрд грн (в 2024 году — 93,1 млрд грн).

продолжающийся рост потребления домохозяйств в условиях повышения заработных плат. По расчетам work.ua, средняя номинальная зарплата по вакансиям на 06.01.2026 выросла на 30,8% (до 27 530 грн) по сравнению с 07.01.2025, а средняя зарплата по резюме — на 39,9% (до 30 216 грн).

значительные капитальные расходы бюджета на восстановление критической инфраструктуры, жилищные программы (єВідновлення, єОселя) и закупку отечественной продукции сектора ОПК. По данным Госказначейства, на 01.12.2025 капитальные расходы сводного бюджета возросли на 17,3% по сравнению с 01.12.2024; по данным Укрфинжилья в 2025 году по программе єОселя предоставлены льготные ипотечные кредиты на сумму свыше 14,8 млрд грн.

Также в 2025 году продолжились структурные изменения в производстве с ростом роли видов деятельности с более высокой добавленной стоимостью. По данным Госстата, за 11 месяцев 2025 г. в структуре реализации промышленности доля машиностроения выросла до 9,1% (5,7% в 2021 году).

Наблюдался и рост загруженности производственных мощностей в промышленности. По данным Госстата на 01.10.2025 наивысший уровень загруженности фиксировался в фармацевтическом производстве, производстве мебели, обработке древесины, пищевой и текстильной промышленности.

В свою очередь, в сторону замедления динамики давили такие факторы:

массированные ракетные атаки рф по объектам электрогенерации и, впервые за годы полномасштабной войны, по инфраструктуре добычи газа;

более низкий урожай отдельных культур из-за неблагоприятных погодных условий (в частности, наибольшее уменьшение — в масличных культурах: соя -26,9%, подсолнечник -15,8%, рапс -7,6%; сахарная свекла -13,9%; в то же время урожай зерновых собран больше на 3%);

логистические сложности, прекращение транзита природного газа трубопроводным транспортом, а также сужение спроса, в частности со стороны сельского хозяйства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.