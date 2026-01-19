0 800 307 555
ру
Всемирный банк ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Украины в этом году стабилизируется на уровне 2%, согласно базовому сценарию, который предполагает, что вторжение россии будет продолжаться до конца года.
Как говорится в отчете Всемирного банка, учитываются также реформы, связанные с вступлением Украины в Европейский Союз, новой программой Международного валютного фонда и сохранением высоких военных расходов.
«Если предположить, что к 2027 году будет введен режим прекращения огня, ожидается, что рост вырастет до 4% в 2027 году, что на 0,5 процентного пункта ниже июньского прогноза, отражающего продолжение высокого распределения ресурсов, связанных с обороной, на фоне постоянной неопределенности».
Там подчеркнули, что инвестиции в восстановление прогнозируются как основной двигатель роста.
В то же время Всемирный банк повысил свой прогноз глобального роста в этом году, заявив, что мировая экономика оказалась на удивление устойчивой к потрясениям перед лицом «исторической» эскалации торговой напряженности.
Как пишет Bloomberg, по прогнозам реальный мировой ВВП вырастет на 2,6% в 2026 году по сравнению с июньским прогнозом в 2,4%. Глобальная инфляция в 2026 году может снизиться до 2,6%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем ожидалось ранее.
По материалам:
Фінансовий клуб
