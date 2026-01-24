Состояние миллиардеров в 2025 году достигло рекордных $18,3 трлн Сегодня 06:21 — Мир

В прошлом году миллиардеры заработали 18,3 трлн долларов

В 2025 году совокупное состояние самых богатых людей планеты достигло 18,3 трлн долларов, что стало рекордным показателем за все время сбора данных.

Об этом сообщает Oxfam.

На сколько выросло состояние миллиардеров в прошлом году

По данным организации, за год капиталы миллиардеров выросли более чем на 16% - втрое быстрее, чем средние темпы роста за последние пять лет.

В целом за прошлый год совокупное богатство миллиардеров увеличилось на 2,5 триллиона долларов — сумму, которая почти равна общему состоянию половины беднейшего населения мира, то есть 4,1 млрд человек.

В Oxfam отмечают, что этих средств хватило бы полностью преодолеть крайнюю бедность в мире 26 раз.

Также в организации подчеркнули, что с 2020 года состояние миллиардеров выросло на 81%.

В прошлом году их количество впервые превысило три тысячи человек, а самый богатый человек мира — Илон Маск — стал первым, чьи активы пересекли отметку в полтриллиона долларов.

В отчете подчеркивается, что миллиардеры в четыре тысячи раз чаще занимают политические должности, чем рядовые граждане.

Генеральный директор Oxfam International Амитабх Бехар предостерег, что растущий разрыв между самыми богатыми и остальным населением формирует опасный и нестабильный политический дисбаланс.

