Состояние миллиардеров в 2025 году достигло рекордных $18,3 трлн
В 2025 году совокупное состояние самых богатых людей планеты достигло 18,3 трлн долларов, что стало рекордным показателем за все время сбора данных.
Об этом сообщает Oxfam.
На сколько выросло состояние миллиардеров в прошлом году
По данным организации, за год капиталы миллиардеров выросли более чем на 16% - втрое быстрее, чем средние темпы роста за последние пять лет.
В целом за прошлый год совокупное богатство миллиардеров увеличилось на 2,5 триллиона долларов — сумму, которая почти равна общему состоянию половины беднейшего населения мира, то есть 4,1 млрд человек.
В Oxfam отмечают, что этих средств хватило бы полностью преодолеть крайнюю бедность в мире 26 раз.
Также в организации подчеркнули, что с 2020 года состояние миллиардеров выросло на 81%.
В прошлом году их количество впервые превысило три тысячи человек, а самый богатый человек мира — Илон Маск — стал первым, чьи активы пересекли отметку в полтриллиона долларов.
В отчете подчеркивается, что миллиардеры в четыре тысячи раз чаще занимают политические должности, чем рядовые граждане.
Генеральный директор Oxfam International Амитабх Бехар предостерег, что растущий разрыв между самыми богатыми и остальным населением формирует опасный и нестабильный политический дисбаланс.
Поделиться новостью
Также по теме
Состояние миллиардеров в 2025 году достигло рекордных $18,3 трлн
В 2026 году Испанию ждет туристический бум
Япония возвращает в работу крупнейшую АЭС мира после 12 лет паузы
Пошлины Трампа стали повышать цены в США — СЕО Amazon
США задержали в Карибском море еще один танкер российского теневого флота
В Индии рекордно упала нацвалюта — причины