На сколько обогатились мировые миллиардеры за 2025 год

Миллиардеры из рейтинга Bloomberg «500 самых богатых людей мира» добавили рекордные $2,2 трлн к своему совокупному состоянию в 2025 году, которое достигло $11,9 трлн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как богачи становятся еще богаче

Среди причин стремительного роста стоимости их активов издание называет бурный рост рынков — от акций и драгоценных металлов до криптовалют.

Рост, который увеличил совокупный чистый капитал 500 самых богатых людей мира до 11,9 трлн долл., был ускорен победой Дональда Трампа на выборах президента США в конце 2024 года и лишь ненадолго замедлился из-за опасений относительно пошлин в апреле, когда падение рынков привело к падению рынков.

Кто заработал больше всего

Лидерами роста стали крупные технологические компании, поскольку эйфория по поводу искусственного интеллекта продолжала поддерживать акции американских корпораций с большой капитализацией.

Приблизительно четверть всех доходов, зафиксированных индексом богатства Bloomberg, приходилась на всего восьмерых человек, среди которых глава Oracle Corp. Ларри Эллисон, генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск, соучредитель Alphabet Inc. Ларри Пейдж и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос.

Однако издание отмечает, что этот вклад был меньше прошлогоднего, когда те же 8 миллиардеров обеспечили 43% общих доходов.

Среди богачей, состояние которых больше всего выросло в этом году, издание называет Маска, который с состоянием в 622,7 млрд долл. получил прибыль в этом году в 190,3 млрд долл.

Глава правления Oracle Corp. Ларри Эллисон с состоянием в 249,8 млрд долл., инвестируя в ИИ, заработал 57,7 млрд долл.

Самый богатый человек Австралии Джина Райнхарт с состоянием в 37,7 млрд долл. обогатилась на поставке жизненно важных редкоземельных минералов на 12,6 млрд долл.

Также издание отметило обогащение Дональда Трамп и его семьи, которые в этом году прибавили 282 млн долл. к своему состоянию в 6,8 млрд долл.

Среди богачей, которые существенно потеряли в этом году, издание называет основателя компании Strategy Inc. Майкла Сейлора, который из-за падения рынка криптовалют обеднел на 2,6 млрд долл.

Издание также отмечает, что другие виды активов показали один из лучших результатов за последние десятилетия на фоне спроса на безопасные активы, медь и редкоземельные металлы также стали товарами, имеющими ключевое геополитическое значение.



Криптовалюта в большинстве своем добавляла доходности в течение года. Bitcoin взлетел к историческим максимумам после победы Трампа на выборах и продолжил рост, поскольку администрация одобрила криптодружественные политики.

Однако начавшееся в октябре массовое падение на криптобиржах уничтожило все эти достижения и несло убытки некоторым миллиардерам, напоминает издание.

