Три места, где зимой отдыхают самые богатые люди мира

Мир
50
Зимой богатые люди мира традиционно выбирают наиболее живописные горнолыжные курорты с лучшей репутацией и сервисом высочайшего уровня. Речь идет не только о качестве трасс, но и о приватности, ограниченном доступе, развитой инфраструктуре и сервисе, ориентированном на клиентов с очень высоким достатком. Именно такие курорты становятся местом отдыха миллионеров в холодный сезон.
О 3 локациях в Европе, где в зимний сезон проводят свой отпуск самые богатые люди мира, рассказывает 24 Канал.

Где зимой отдыхают миллионеры

Куршевель
Здесь есть бесконечные горнолыжные трассы, брендовые магазины, рестораны со звездами Мишлен, самые дорогие отели мира, где стоимость за ночь может стартовать от 10 тысяч евро. Этот курорт во Французских Альпах — настоящая классика зимнего люкса.
Три места, где зимой отдыхают самые богатые люди мира
Как отмечают на официальном сайте Куршевеля, здесь будет чем заняться и тем, кто не любит кататься на лыжах. Можно прокатиться на собачьих упряжках, заказать катание на снегоходе или санках, посетить соседние живописные села, спа-центры, каток и т. д.
Сент-Мориц
Три места, где зимой отдыхают самые богатые люди мира
Этот дорогой и фешенебельный курорт считается символом швейцарской роскоши. Здесь есть и дизайнерские отели, и замерзшее живописное озеро, и бутики, и изысканные рестораны. Туристы прилетают сюда на приватных джетах.
Церматт
Три места, где зимой отдыхают самые богатые люди мира
Это еще один роскошный курорт в Швейцарии с невероятными видами на все 360 градусов. Именно здесь расположена та же гора из шоколадки Toblerone — Маттергорн. Эту вершину даже называют самой красивой в мире.
По материалам:
Телеканал 24
