Самые богатые семьи мира 2025 года Сегодня 22:19 — Мир

Самые богатые семьи мира 2025 года

Самые богатые семьи мира за год стали еще богаче. Совокупное состояние 25 семей из нового рейтинга за 2025 год выросло на сотни миллиардов долларов и вышло на новый максимум.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также Самый молодой европейский миллиардер — что о нем известно

Для богатых семей этот год оказался удачным. Рынок акций подрос, сырье держалось дорогим. А классические бизнесы, от ритейла до металлов, снова прыгнули в гору.

Сколько денег у топовых семей

По оценке Bloomberg, общий капитал 25 самых богатых семей мира в настоящее время составляет около 2,9 трлн долларов. Это больше, чем год назад, сразу на 358,7 млрд долларов.

Планка входа в рейтинг тоже поднялась. Если раньше хватало меньшей суммы, то теперь минимальное состояние для попадания в список — $46,4 млрд. И это, кстати, почти на $10 млрд больше, чем в прошлом году.

Кто снова первый

Первое место без сюрпризов снова удерживает семья Уолтонов, основатели Walmart. Их семейный капитал впервые превысил пол триллиона долларов — 513,3 млрд. Это самая богатая семья в мире прямо сейчас.

Читайте также Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн

Далее следуют династии и семьи, давно работающие с большими деньгами:

Аль Нахайян — правящая семья Абу-Даби, нефть и инвестиции

Аль Тани — королевская семья Катара

Hermès — французская семья из люксового бизнеса

Кохи — промышленная империя Koch Industries в США

Кто еще вошел в список

В этом году в рейтинг впервые попали четыре семьи из разных континентов. Среди них — семьи из Мексики и Чили, заработавшие состояния на добыче меди, а также итальянская семья, связанная с крупным промышленным бизнесом.

В списке представлены семьи из США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, а также из Азии и Ближнего Востока.

В Bloomberg особо отмечают: влияние многих из этих семей давно вышло за пределы их стран и ощущается на глобальных финансовых рынках.

Почему семьи богатеют быстрее других

Аналитики объясняют это просто. У родственных империй длинная память, большой опыт и бизнесы, пережившие не один кризис.

Они не гонятся за хайпом, а держатся за то, что работает десятилетиями. Именно это и позволяет им наращивать состояние даже в непростые годы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.