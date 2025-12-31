0 800 307 555
Самые богатые семьи мира 2025 года

Мир
0
Самые богатые семьи мира за год стали еще богаче. Совокупное состояние 25 семей из нового рейтинга за 2025 год выросло на сотни миллиардов долларов и вышло на новый максимум.
Об этом пишет Bloomberg.
Для богатых семей этот год оказался удачным. Рынок акций подрос, сырье держалось дорогим. А классические бизнесы, от ритейла до металлов, снова прыгнули в гору.

Сколько денег у топовых семей

По оценке Bloomberg, общий капитал 25 самых богатых семей мира в настоящее время составляет около 2,9 трлн долларов. Это больше, чем год назад, сразу на 358,7 млрд долларов.
Планка входа в рейтинг тоже поднялась. Если раньше хватало меньшей суммы, то теперь минимальное состояние для попадания в список — $46,4 млрд. И это, кстати, почти на $10 млрд больше, чем в прошлом году.

Кто снова первый

Первое место без сюрпризов снова удерживает семья Уолтонов, основатели Walmart. Их семейный капитал впервые превысил пол триллиона долларов — 513,3 млрд. Это самая богатая семья в мире прямо сейчас.
Далее следуют династии и семьи, давно работающие с большими деньгами:
  • Аль Нахайян — правящая семья Абу-Даби, нефть и инвестиции
  • Аль Тани — королевская семья Катара
  • Hermès — французская семья из люксового бизнеса
  • Кохи — промышленная империя Koch Industries в США

Кто еще вошел в список

В этом году в рейтинг впервые попали четыре семьи из разных континентов. Среди них — семьи из Мексики и Чили, заработавшие состояния на добыче меди, а также итальянская семья, связанная с крупным промышленным бизнесом.
В списке представлены семьи из США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, а также из Азии и Ближнего Востока.
В Bloomberg особо отмечают: влияние многих из этих семей давно вышло за пределы их стран и ощущается на глобальных финансовых рынках.

Почему семьи богатеют быстрее других

Аналитики объясняют это просто. У родственных империй длинная память, большой опыт и бизнесы, пережившие не один кризис.
Они не гонятся за хайпом, а держатся за то, что работает десятилетиями. Именно это и позволяет им наращивать состояние даже в непростые годы.
