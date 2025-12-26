Самый молодой европейский миллиардер — что о нем известно Сегодня 02:48

Среди самых богатых людей в мире доля молодых людей незначительна, однако такие предприниматели благодаря своему наследству могут покорить глобальные рынки. В частности, это касается молодежи в Германии, где больше всего миллиардеров до 30 лет.

В 2025 году только 21 предприниматель в рейтинге самых богатых имеет возраст до 30 лет.

Дело в том, что в рейтинге по объемам состояния всегда три четверти мировых миллиардеров в возрасте от 50 до 79 лет, а 12% из них — младше 50 лет.

В список самых молодых миллиардеров вошли несколько человек, среди которых Йоханнес фон Баумбах, которому 19 лет.

Он считается самым молодым миллиардером в мире и является наследником немецкой частной фармацевтической компании Boehringer Ingelheim, крупнейшей в мире.

Йоханнес и трое его сестер и братьев владеют состоянием в 5,4 миллиарда долларов каждый.

В общей сложности больше всего молодых миллиардеров в Германии, а именно наследники Софи Луиза Фильманн (30 лет, компания Fielmann AG), Кевин Дэвид Леманн (22 года, dm-drogerie markt, ведущая сеть аптек Германии) и Максим Тебар (23 года), известная компания бензопил Stihl.

Италия занимает второе место, где трое братьев Лука дель Веккьо унаследовали часть империи очков EssilorLuxottica.

Какие предприниматели самые богатые в мире

Илон Маск, чье состояние превысило уже 600 миллиардов долларов. Основная отрасль промышленности, из которой предприниматель получает доходы, это технологии. Согласно Bloomberg Billionaires Index , первое место на сегодняшний день удерживает инвестор и предпринимательчье состояние превысило уже 600 миллиардов долларов. Основная отрасль промышленности, из которой предприниматель получает доходы, это технологии.

В целом его уровень состояния считается рекордным, ведь разница между Маском и вторым в рейтинге миллиардером весьма существенна.

Второе место принадлежит Ларри Пейджу, который является разработчиком поисковой системы и соучредителем компаний Google, Alphabet и других. Его состояние составило на сегодня 264 миллиарда долларов.

На третьей строчке бизнесмен Джефф Безос, который был самым богатым человеком в мире в промежутке с 2018 по 2021 год. Он основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin. Сейчас его состояние составляет 250 миллиардов долларов.

Замыкают пятерку самых богатых в мире Сергей Брин, являющийся ученым и разработчиком поисковой системы, а также соучредителем компании Google, и Ларри Эллисон, предприниматель и глава корпорации Oracle. Их состояние на одинаковом уровне — 246 миллиардов долларов.

