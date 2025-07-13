Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины — Finance.ua

Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины
В начале 2025 количество криптомиллионеров существенно возросло. Это люди, имеющие на биткойн-кошельках более $1 млн.
Об этом сообщает Finbold.
По последним исследованиям, в период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года общее количество криптомиллионеров возросло на 26 758 человек, в том числе со 155 569 до 182 327 кошельков.
Курс криптовалют к доллару
В общей сложности 20 488 человек имеют более $10 млн в биткоинах. Это количество за полгода выросло более чем на 5 тыс. кошельков. Наибольший рост фиксировался во 2 квартале 2025 года.
Именно Bitcoin пользуется наибольшей популярностью среди людей.
Такой стремительный рост объясняют сильной покупательной активностью во время падений рынка в начале 2025 года.
Исследователи добавляют, что такое количество не может говорить о каждом отдельном человеке, ведь некоторые лица и компании могут владеть несколькими криптовалютными кошельками.
Такой рост криптомиллионеров произошел впервые с 2021 года.
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