Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины — Finance.ua

Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины Сегодня 06:08 — Криптовалюта

Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины

В начале 2025 количество криптомиллионеров существенно возросло. Это люди, имеющие на биткойн-кошельках более $1 млн.

Об этом сообщает Finbold.

По последним исследованиям, в период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года общее количество криптомиллионеров возросло на 26 758 человек, в том числе со 155 569 до 182 327 кошельков.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

В общей сложности 20 488 человек имеют более $10 млн в биткоинах. Это количество за полгода выросло более чем на 5 тыс. кошельков. Наибольший рост фиксировался во 2 квартале 2025 года.

Именно Bitcoin пользуется наибольшей популярностью среди людей.

Такой стремительный рост объясняют сильной покупательной активностью во время падений рынка в начале 2025 года.

Исследователи добавляют, что такое количество не может говорить о каждом отдельном человеке, ведь некоторые лица и компании могут владеть несколькими криптовалютными кошельками.

Такой рост криптомиллионеров произошел впервые с 2021 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.