Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины — Finance.ua
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Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины

Криптовалюта
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Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины
Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины
В начале 2025 количество криптомиллионеров существенно возросло. Это люди, имеющие на биткойн-кошельках более $1 млн.
Об этом сообщает Finbold.
По последним исследованиям, в период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года общее количество криптомиллионеров возросло на 26 758 человек, в том числе со 155 569 до 182 327 кошельков.

Курс криптовалют к доллару

В общей сложности 20 488 человек имеют более $10 млн в биткоинах. Это количество за полгода выросло более чем на 5 тыс. кошельков. Наибольший рост фиксировался во 2 квартале 2025 года.
Число криптомиллионеров возросло более чем на 26 тыс. с начала 2025 года: причины
Именно Bitcoin пользуется наибольшей популярностью среди людей.
Такой стремительный рост объясняют сильной покупательной активностью во время падений рынка в начале 2025 года.
Исследователи добавляют, что такое количество не может говорить о каждом отдельном человеке, ведь некоторые лица и компании могут владеть несколькими криптовалютными кошельками.
Такой рост криптомиллионеров произошел впервые с 2021 года.
По материалам:
speka.media
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