Где в мире больше всего пользователей интернета (инфографика)
В мире насчитывается более 6 млрд пользователей интернета, больше всего — в густонаселенном Китае. В процентном отношении по всему населению лидируют Британия и Франция. Больше всего людей без доступа к интернету в африканских и азиатских странах. Практически полностью отрезанным от глобальной сети остается население тоталитарной КНДР.
Издание «Слово и дело» рассказывает о странах с наибольшим и наименьшим количеством пользователей интернета и динамике смены пользователей сети за 35 лет.
Какие страны лидируют по количеству пользователей интернета
В Китае интернетом пользуются 1 млрд 296,4 человека — это больше всего по сравнению с другими странами. Доля пользователей среди населения страны составляет 91,6%.
На втором месте по количеству пользователей внутри страны — Индия (1 млрд. 027 человек или 70% населения страны).
Далее следуют США — 323,9 млн пользователей или 93,1% всего населения.
На четвертом месте по количеству пользователей интернета Индонезия — 230,4 млн. (80,5%).
Также в первой пятерке Бразилия — 185 млн пользователей мировой сети (86,9%).
Во вторую пятерку первой десятки рейтинга вошли следующие страны:
- россия,
- Пакистан,
- Мексика,
- Нигерия,
- Япония.
У них количество пользователей интернета находится в пределах от 106,9 млн. человек до 135,7 млн. человек.
Почти одинаковое количество пользователей интернета в Египте и Филиппинах — 98,2 и 98 млн человек соответственно (82,7% и 83,8% населения). Также примерно одинаковая ситуация во Вьетнаме и Бангладеш — 85,6 млн и 82,8 млн.
В Германии, Турции и Иране количество пользователей интернета от 73 млн до 78,5 млн человек.
Во Франции, Таиланде и Великобритании насчитывается 63,4 млн, 67,8 млн и 68,1 млн пользователей сети соответственно. В то же время в процентном значении от общего количества населения показатель даже выше, чем у Китая, Индии и США — 95,2%, 94,7% и 97,8% соответственно.
Без доступа в интернет наибольшее количество граждан проживает в Индии, Пакистане, Нигерии, Китае, Эфиопии, Бангладеш, ДР Конго, Индонезии, Танзании, Уганде.
Где меньше всего пользователей интернета
Самый низкий уровень использования интернета зафиксирован в Северной Корее. Из-за тоталитарного режима интернет заблокирован для 99% населения, поскольку правительство контролирует доступ к сети.
Обычные граждане КНДР имеют доступ только к строго цензурированной внутренней сети, не подключенной к глобальному интернету. Использование VPN-сервисов в стране запрещено.
Также довольно низкий уровень использования интернета в таких государствах: Бурунди, ЦАР, Южный Судан, Чад, Йемен, Малави, Мозамбик, Эритрея, Мадагаскар.
Как менялось количество пользователей интернета за 35 лет
Анализируя динамику по изменению количества пользователей интернета в мире с 1990 года и по сей день можно отметить несколько периодов.
Так, в 1990 году в странах мира было 2,64 млн. пользователей интернета.
С 1990 по 2005 год их количество было меньше миллиарда, а в 2005-м превысило миллиард (1,01 млрд).
С 2005 по 2010 год количество пользователей интернета выросло до 1,97 млрд, перейдя отметку в 2 млрд в 2011 году.
С 2011 по 2016 количество пользователей глобальной сети увеличилось до 3,25 млрд.
В 2019 году цифра уже превышала 4 млрд, а в 2022-м достигла 5,26 млрд.
По состоянию на конец 2025 года, по данным Datareportal, в мире 6,04 миллиарда человек пользуются интернетом.
