Интернет в «пунктах несокрушимости» будет даже при отключении света Сегодня 16:10

Правительство меняет правила работы «пунктов несокрушимости», чтобы каждый украинец оставался на связи даже во время блэкаутов. Теперь каждый такой пункт обязан иметь энергонезависимый Интернет через технологию xPON или терминалы Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Это гарантирует, что, несмотря на отключение света, можно будет позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС.

В чем была проблема

Сложная ситуация со светом в Одессе подтвердила: во время обесточений людям критически нужен доступ к сети, но в пунктах он есть не всегда. Когда связь исчезает, государство часто узнает об этом из жалоб в соцсетях, а не из системы.

Что изменится

Единые технологии: «пункты несокрушимости» будут иметь либо оптоволоконный интернет хPON (работающий без света до 72 часов), либо спутниковую связь Starlink (выручает там, где нет кабельных сетей).

«пункты несокрушимости» будут иметь либо оптоволоконный интернет хPON (работающий без света до 72 часов), либо спутниковую связь Starlink (выручает там, где нет кабельных сетей). Статический IP-адрес: каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит нам автоматически проверять работу сети в определенном пункте. Если связь исчезнет — мы мгновенно увидим это и отреагируем, прежде чем вы придете в пункт.

«Без связи Пункт несокрушимости — это просто теплое помещение. С интернетом — это доступ к госуслугам, новостям и координации с экстренными службами. Строим государство, которое работает и помогает при любых условиях», — подытожили в Минцифры.

