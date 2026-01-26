Крупнейшее сокращение в истории Amazon за 30 лет: под угрозой 30 тыс. рабочих мест Сегодня 01:15 — Мир

Amazon готовится к самому большому сокращению корпоративных работников за 30 лет своей истории. На следующей неделе компания планирует второй раунд увольнений в рамках общей цели сократить около 30 000 рабочих мест.

Об этом сообщает Reuters.

Новый раунд сокращений в Amazon и причины

Интернет-ритейлер Amazon планирует на следующей неделе второй раунд сокращений корпоративных рабочих мест в пределах своей общей цели сократить около 30 000 работников. В октябре компания уже уволила примерно 14 000 человек, что составляет около половины этого целевого количества.

По словам источников, новые сокращения коснутся подразделений Amazon Web Services, розничной торговли, Prime Video и отдела человеческих ресурсов (People Experience and Technology), хотя точный объем еще неизвестен. Спикер компании от комментариев воздержался.

Предыдущие сокращения в компании были связаны с ростом использования программного обеспечения для искусственного интеллекта. Внутреннее сообщение Amazon тогда отмечало, что «это поколение ИИ является наиболее трансформационной технологией со времен Интернета и позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее».

Однако генеральный директор Энди Джасси позже пояснил, что октябрьские увольнения «не были финансово оговорены и даже не связаны с искусственным интеллектом». По его мнению, сокращение касалось культуры компании и излишней бюрократии.

Джасси также отметил, что со временем корпоративная рабочая сила Amazon сократится благодаря повышению эффективности и автоматизации с помощью искусственного интеллекта. Компании все чаще используют ИИ для написания кода и автоматизации рутинных задач, что позволяет экономить средства и уменьшать зависимость от труда человека. На ежегодной конференции AWS в декабре Amazon демонстрировала новые модели ИИ, ориентированные на повышение эффективности бизнес-процессов.

Отмечается, что все 30 000 сокращенных рабочих мест составят небольшую часть от общей численности сотрудников Amazon — 1,58 миллиона человек, но почти 10% корпоративной рабочей силы.

Этот раунд станет самым большим увольнением за 30-летнюю историю компании. Для сравнения, в 2022 году Amazon сократила около 27 000 рабочих мест.

