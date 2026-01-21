Пошлины Трампа стали повышать цены в США — СЕО Amazon Сегодня 22:29 — Мир

Amazon начинает наблюдать рост цен на товары на своей платформе электронной коммерции из-за того, что продавцы реагируют на давление расходов, вызванное пошлинами президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил генеральный директор Amazon Энди Джесси в интервью CNBC, сообщает Reuters.

Читайте также Американские потребители и импортеры несут 96% бремени от пошлин Трампа

«Мы начинаем видеть, как некоторые пошлины распространяются на некоторые цены. Некоторые продавцы решают переложить эти более высокие затраты на потребителей, некоторые решают поглотить их, чтобы стимулировать спрос, а некоторые делают что-то промежуточное. Так что вы начинаете видеть больше этого влияния», — сказал Джесси.

Однако потребители в основном проявляют устойчивость, продолжая делать покупки и искать выгодные предложения, сказал Джесси, добавив, что покупатели «немного больше сомневаются» в отношении более дорогих дискреционных покупок.

Влияние пошлин на цены и товары

В течение прошлого года компания заявляла, что пошлины оказывают очень незначительное влияние на поведение потребителей и цены на товары.

В то же время рост цен и усиление беспокойства по поводу стоимости жизни в США стали ключевыми вопросами, которые Трамп должен решить перед промежуточными выборами в этом году.

Отдельно, выступая в Давосе перед CNBC, бывший генеральный директор Coca-Cola, заявил, что компания «относительно нечувствительна к пошлинам».

У компании возросли расходы на алюминий и смолу, но в течение последнего года ею было заявлено, что пошлины являются «управляемыми» для компании благодаря ее преимущественно локализованным производственным процессам.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.