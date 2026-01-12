Amazon требует от сотрудников годовые отчеты о достижениях
Amazon меняет формат годовой оценки эффективности и просит работников предоставлять список профессиональных достижений за прошлый год.
Об этом сообщает Business Insider.
Business Insider со ссылкой на внутренние документы Amazon и собеседников, знакомых с ситуацией, отмечает, что в рамках обновленного процесса оценивания Amazon просит сотрудников представить от трех до пяти «достижений», наиболее точно отражающих их работу за предыдущий год.
Эти достижения должны содержать конкретные примеры выполненных задач, а также планы дальнейшего профессионального развития внутри компании. Под достижениями подразумеваются проекты, цели или инициативы, демонстрирующие влияние работы сотрудника.
По данным собеседников издания, это первый случай, когда процесс Forte формально фокусируется именно на индивидуальных достижениях.
Раньше работников просили заполнять самооценку в более общей форме, в частности, описывать свои сильные стороны и вклад в команду.
Процесс Forte является частью формирования компенсационной политики. Кроме самооценки, менеджеры учитывают отзывы коллег, соответствие лидерским принципам компании и профессиональные навыки для формирования итоговой оценки, влияющей на годовую оплату труда.
Детальнее о корпоративной дисциплине Amazon
Изменения в компании происходят на фоне ужесточения корпоративной дисциплины под руководством гендиректора Энди Джесси.
В прошлом году он ввел обязательное возвращение в офисы, сократил управленческие уровни и обновил подходы к компенсациям и оценке эффективности.
Читайте также
В последние годы подобные изменения происходят и в других крупных технологических компаниях, которые уделяют больше внимания индивидуальным результатам работников.
Ранее подобные запросы уже тестировались в некоторых подразделениях Amazon, в частности, в рекламном направлении и сервисе IMDb.
Тогда руководство подразделений объясняло, что это помогает повысить производительность и качество диалога между сотрудниками и менеджерами.
Поделиться новостью
Также по теме
Amazon требует от сотрудников годовые отчеты о достижениях
Где бюджетно отдохнуть в Италии: 5 направлений
В Норвегии стало больше трудоустроенных украинских беженцев
Рейтинг самых сильных паспортов 2026 года
ТОП-10 мест мира для соло-туристов
Ryanair назвал 5 лучших направлений для путешествий на 2026 год