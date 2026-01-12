Amazon требует от сотрудников годовые отчеты о достижениях Сегодня 02:32 — Мир

Amazon требует от сотрудников годовые отчеты о достижениях

Amazon меняет формат годовой оценки эффективности и просит работников предоставлять список профессиональных достижений за прошлый год.

Об этом сообщает Business Insider.

Business Insider со ссылкой на внутренние документы Amazon и собеседников, знакомых с ситуацией, отмечает, что в рамках обновленного процесса оценивания Amazon просит сотрудников представить от трех до пяти «достижений», наиболее точно отражающих их работу за предыдущий год.

Эти достижения должны содержать конкретные примеры выполненных задач, а также планы дальнейшего профессионального развития внутри компании. Под достижениями подразумеваются проекты, цели или инициативы, демонстрирующие влияние работы сотрудника.

Читайте также Amazon планирует уволить почти 400 сотрудников в европейском головном офисе

По данным собеседников издания, это первый случай, когда процесс Forte формально фокусируется именно на индивидуальных достижениях.

Раньше работников просили заполнять самооценку в более общей форме, в частности, описывать свои сильные стороны и вклад в команду.

Процесс Forte является частью формирования компенсационной политики. Кроме самооценки, менеджеры учитывают отзывы коллег, соответствие лидерским принципам компании и профессиональные навыки для формирования итоговой оценки, влияющей на годовую оплату труда.

Детальнее о корпоративной дисциплине Amazon

Изменения в компании происходят на фоне ужесточения корпоративной дисциплины под руководством гендиректора Энди Джесси.

В прошлом году он ввел обязательное возвращение в офисы, сократил управленческие уровни и обновил подходы к компенсациям и оценке эффективности.

Читайте также Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters

В последние годы подобные изменения происходят и в других крупных технологических компаниях, которые уделяют больше внимания индивидуальным результатам работников.

Ранее подобные запросы уже тестировались в некоторых подразделениях Amazon, в частности, в рекламном направлении и сервисе IMDb.

Тогда руководство подразделений объясняло, что это помогает повысить производительность и качество диалога между сотрудниками и менеджерами.

ain По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.