ру
Мир
Amazon планирует уволить почти 400 сотрудников в европейском головном офисе
В течение ближайших недель Amazon планирует уволить 370 сотрудников в своей европейской штаб-квартире в Люксембурге. Это составляет около 8,5% общего количества персонала. Сначала компания планировала сократить 470 рабочих мест, но цифра была пересмотрена ввиду законодательства ЕС.
Amazon — пятый по величине работодатель в Люксембурге, население которого составляет 680 000 человек. Это увольнение станет самым большим в стране за два десятилетия. В общей сложности штат европейской штаб-квартиры в Люксембурге состоит из 4370 сотрудников.
По словам источника Bloomberg, сокращения, вероятно, больше всего коснутся разработчиков программного обеспечения. Это связано с тем, что технологические компании все чаще переводят задачи по написанию кода на искусственный интеллект. Также Amazon сокращает штат после периода чрезмерно активного найма во время бума электронной коммерции в эпоху пандемии.
В служебной записке для работников европейской штаб-квартиры Amazon объяснила увольнение «коррективами, отражающими потребности бизнеса и локальные стратегии». Компания утверждает, что предложенные ею компенсационные пакеты в Люксембурге значительно превышают отраслевые стандарты.
Увольнения особенно сложны для иностранных работников, которые переехали в Люксембург, чтобы работать в Amazon. Чтобы продолжать жить в герцогстве, уволенные работники из Индии, США, Австралии, Египта, Туниса и других стран должны найти новую работу в течение трех месяцев. Это может быть затруднительно, поскольку сотни людей одновременно выходят на рынок труда в небольшой стране.
Это увольнение станет частью масштабного сокращения на 14 000 рабочих мест, о котором Amazon сообщила в октябре.
