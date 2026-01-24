0 800 307 555
ТОП-9 стран, где иностранные доходы не облагаются налогом в 2026 году

Жить в одной стране, а зарабатывать в другой — легальная налоговая стратегия, если юрисдикция применяет территориальный принцип налогообложения. В таких странах налоги уплачиваются только с доходов, полученных внутри государства, в то время как иностранные поступления не включаются в налоговую базу. Среди таких стран — Панама, Коста-Рика, Парагвай, Белиз, Гватемала, Никарагуа, Гонконг, Макао и Боливи.
Об этом сообщает Visitworld.today.
Территориальная система означает, что облагается налогом только доход из местных источников, а иностранный доход не подлежит налогообложению, даже если средства заводятся в страну.
Ключевую роль играет место ведения деятельности, а не налоговое резидентство или гражданство.

ТОП-9 стран с чисто территориальным налогообложением

Панама

Панама — одна из известнейших территориальных юрисдикций в мире.
  • Налог на местный доход: до 25%.
  • Иностранный доход: 0%.
  • Отсутствует налог на иностранный прирост капитала.
Даже если средства поступают на панамские счета или тратятся внутри страны, иностранный доход не облагается налогом. Инвесторская виза позволяет получить ПМЖ, а гражданство — после нескольких лет проживания.

Коста-Рика

Страна использует классическую территориальную модель.
  • Занятость: до 25%.
  • Бизнес доход: до 30%.
  • Иностранные доходы: не облагаются налогом.
Дистанционная работа на иностранных клиентов обычно считается иностранным доходом, если нет местных заказчиков или бизнес-операций.

Парагвай

Одна из самых простых и дешевых налоговых систем в регионе.
  • Фиксированная ставка на местный доход: 10%.
  • Иностранный доход: 0%.
Налоговый режим не зависит от фактического количества дней пребывания в стране. Парагвай часто рассматривается как базовая юрисдикция для налоговой оптимизации в Латинской Америке.

Белиз

Территориальная система работает особенно эффективно в рамках специальных программ.
  • Местный доход: до 25%.
  • Иностранный доход: 0% (в пределах QRP).
Программа Qualified Retired Persons подходит лицам старше 40 лет с подтвержденным иностранным доходом. В то же время банковская инфраструктура нуждается в тщательном планировании.

Гватемала

Менее известная, но в плане налогов привлекательная юрисдикция.
  • Местный доход: 5−7%.
  • Иностранный доход: не облагается налогом
Действуют упрощенные режимы для малого бизнеса и фрилансеров. Важно четко разграничить место предоставления услуг.

Никарагуа

Классическая территориальная модель с жесткими правилами источника дохода.
  • Местный доход: до 30%.
  • Иностранный доход: 0%
Хотя законодательство благоприятное, финансовая и политическая устойчивость создают дополнительные операционные риски.

Гонконг

Одна из самых развитых территориальных систем в мире.
  • Максимальная ставка составляет 17%.
  • Иностранный доход: 0% (при условии, что деятельность не ведется в Гонконге).
Ключевое значение имеет место выполнения работы, а не клиент или платеж.

Макао

Отдельная административная территория с очень низким налогообложением.
  • Максимальная ставка: около 12%.
  • Иностранный доход: 0%.
Подходит для предпринимателей и самозанятых лиц, ищущих территориальную модель в Азии с более низкими порогами входа, чем в Гонконге.

Боливия

Формально чисто территориальная система.
  • Фиксированный налог: 13%.
  • Иностранный доход: не облагается налогом.
На практике используется реже из-за слабой банковской инфраструктуры и отсутствия инвестиционных виз.
По материалам:
visitworld.today
