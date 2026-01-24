ТОП-9 стран, где иностранные доходы не облагаются налогом в 2026 году Сегодня 21:24 — Мир

9 стран, где иностранные доходы не облагаются налогом

Жить в одной стране, а зарабатывать в другой — легальная налоговая стратегия, если юрисдикция применяет территориальный принцип налогообложения. В таких странах налоги уплачиваются только с доходов, полученных внутри государства, в то время как иностранные поступления не включаются в налоговую базу. Среди таких стран — Панама, Коста-Рика, Парагвай, Белиз, Гватемала, Никарагуа, Гонконг, Макао и Боливи.

Об этом сообщает Visitworld.today.

Территориальная система означает, что облагается налогом только доход из местных источников, а иностранный доход не подлежит налогообложению, даже если средства заводятся в страну.

Ключевую роль играет место ведения деятельности, а не налоговое резидентство или гражданство.

ТОП-9 стран с чисто территориальным налогообложением

Панама

Панама — одна из известнейших территориальных юрисдикций в мире.

Налог на местный доход: до 25%.

Иностранный доход: 0%.

Отсутствует налог на иностранный прирост капитала.

Даже если средства поступают на панамские счета или тратятся внутри страны, иностранный доход не облагается налогом. Инвесторская виза позволяет получить ПМЖ, а гражданство — после нескольких лет проживания.

Коста-Рика

Страна использует классическую территориальную модель.

Занятость: до 25%.

Бизнес доход: до 30%.

Иностранные доходы: не облагаются налогом.

Дистанционная работа на иностранных клиентов обычно считается иностранным доходом, если нет местных заказчиков или бизнес-операций.

Парагвай

Одна из самых простых и дешевых налоговых систем в регионе.

Фиксированная ставка на местный доход: 10%.

Иностранный доход: 0%.

Налоговый режим не зависит от фактического количества дней пребывания в стране. Парагвай часто рассматривается как базовая юрисдикция для налоговой оптимизации в Латинской Америке.

Белиз

Территориальная система работает особенно эффективно в рамках специальных программ.

Местный доход: до 25%.

Иностранный доход: 0% (в пределах QRP).

Программа Qualified Retired Persons подходит лицам старше 40 лет с подтвержденным иностранным доходом. В то же время банковская инфраструктура нуждается в тщательном планировании.

Гватемала

Менее известная, но в плане налогов привлекательная юрисдикция.

Местный доход: 5−7%.

Иностранный доход: не облагается налогом

Действуют упрощенные режимы для малого бизнеса и фрилансеров. Важно четко разграничить место предоставления услуг.

Никарагуа

Классическая территориальная модель с жесткими правилами источника дохода.

Местный доход: до 30%.

Иностранный доход: 0%

Хотя законодательство благоприятное, финансовая и политическая устойчивость создают дополнительные операционные риски.

Гонконг

Одна из самых развитых территориальных систем в мире.

Максимальная ставка составляет 17%.

Иностранный доход: 0% (при условии, что деятельность не ведется в Гонконге).

Ключевое значение имеет место выполнения работы, а не клиент или платеж.

Макао

Отдельная административная территория с очень низким налогообложением.

Максимальная ставка: около 12%.

Иностранный доход: 0%.

Подходит для предпринимателей и самозанятых лиц, ищущих территориальную модель в Азии с более низкими порогами входа, чем в Гонконге.

Боливия

Формально чисто территориальная система.

Фиксированный налог: 13%.

Иностранный доход: не облагается налогом.

На практике используется реже из-за слабой банковской инфраструктуры и отсутствия инвестиционных виз.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.